Es momento de poner a prueba tu nivel de percepción. El siguiente acertijo visual ha despertado el interés de millones de usuarios en redes sociales debido a su complejidad. Presta atención a cada detalle y encuentra al fantasma oculto en la reunión en el menor tiempo posible. ¿Estás listo para saber de qué estás hecho? El reto viral que estás por ver es una auténtica prueba de fuego para cualquier persona en el mundo, y una clara muestra de ello es que solo el 10% de cibernautas que intentaron resolver este desafío logró salir victoriosos.

En el mundo existen personas tan observadoras que pueden decir con facilidad cuáles son las diferencias entre una lechuza y un búho. No obstante, hay también otro grupo de individuos que son tan despistados que no podrían siquiera distinguir a una cebra entre un grupo de vacas, o a un jabalí entre varios cerdos. Dicho esto, te mostramos una prueba visual que ayudará a ejercitar tus habilidades de deducción.

Una vez más, la web de ‘Genial.Guru’ compartió un flamante reto viral que viene dando la hora en redes sociales. Todo lo que tienes que hacer en este test lógico es ubicar al fantasma infiltrado en la reunión en menos de 10 segundos. ¿Te crees en la capacidad de lograrlo? Lo único que podemos decirte como pista es que mires detenidamente cada rincón de la imagen, pues cualquier detalle podría ser clave.

IMAGEN COMPLETA

Encuentra al fantasma oculto en la reunión cuanto antes (Foto: Facebook).

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Está todo bien? ¿Finalmente te diste por vencido luego de no lograr dar con la respuesta? Tranquilo, no te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, descuida, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos cuanto antes.

Como bien podrás ver en la solución de este reto viral que hoy te presentamos, el fantasma en cuestión se encontraba en la parte derecha de la imagen y era nada más y nada menos que la mujer de vestido y cabellera negra. ¿Cuál era la clave para dar con el espectro? Pues es el secreto estaba en sus piernas: no tiene. Dicho esto, fueron pocas las personas que se dieron cuenta de los detalles.

Solución: mira dónde se encontraba el fantasma en la siguiente imagen (Foto: Facebook).

¿Te gustó el reto viral de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN RETO VIRAL?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.

¿CUÁL ES SU ORIGEN?

Los retos virales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos visuales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.

