Un desafío que se encuentra dando la hora en redes sociales en las últimas horas, pero que pocos fueron capaces de lograrlo. Se trata de un acertijo visual en el que debes dar con el número oculto, pero ojo con marearte al ver las líneas que blancas y negras . Es que la visibilidad no es tan clara; además, los cuadros de colores básicos hacen que todo sea más difícil de percibir, pero si agudizas tu vista, podrás dar con ese número casi imperceptible que hay en la imagen. Pon mucha atención y trata de dar con esas dos cifras que te pondrán al límite.

Rétate a ti mismo, supérate, trata de llegar a tus límites y hazlo con este acertijo visual que está poniendo a todos contra las cuerdas. Los números siempre fueron un dolor de cabeza para la mayoría de personas a nivel mundial y por eso este nuevo reto es uno de los más difíciles

Demuestra de qué estás hecho ahora. Alrededor del 98% de usuarios que intentó resolver el reto visual quedó devastado con la respuesta a la que tú podrías llegar si tienes la habilidad, pero no comas ansias y anda paso a paso para resolverlo.

IMAGEN DEL ACERTIJO VISUAL

Acertijo visual para mentes superiores: responde qué número se esconde en solo 7 segundos. (Foto: Genial.Guru)

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VISUAL

¿Qué pasó? Si llegaste aquí es porque no encontraste la respuesta, pero no te preocupes. No es fácil formar parte del grupo de genios que, con una percepción visual fuera de lo normal, dieron con la solución del reto visual. Sin más, aquí el error.

Solución del acertijo visual: el número que se esconde es el '21'. (Foto: Genial.Guru)

¿Te gustó el acertijo visual de esta semana? Te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de retos. ¿Quieres ver más virales como este? Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN ACERTIJO VISUAL?

Un acertijo visual es una gran alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un tiempo límite y otros no. También son conocidos como retos virales, desafíos, pruebas visuales o acertijos. Eso sí, todos son divertidos.

Los acertijos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los retos virales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.

