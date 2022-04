Puede que cada vez que veas la imagen e intentes resolver el acertijo visual, tu mente perciba más de un problema, pero de eso se trata esto. No dejes que tu mirada se pierda en el reto viral que Depor te trae en esta ocasión y dinos con acierto cuál de ellas está embarazada, pues un pequeño diferencial te dirá la respuesta. Los minutos pasan, y si no tienes las habilidades necesarias, podrías perder en esta prueba viral del día.

¿Crees poder hacerlo? Tu misión es simple y tan rápida que hacerlo en más de 8 segundos dice mucho sobre ti. Encontrar esa embarazada por un mínimo detalle marca la diferencia entre ‘capos’ y, bueno, los demás.

Usuarios de todos los países quedaron perplejos con este reto viral al conocer, al final de la nota (aunque no vayas ahora mismo, sino perdería ‘chiste’ el haber llegado hasta aquí), la respuesta de qué es lo que no debería estar en la imagen.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Trata de agudizar tu sentido visual y sobre todo usar tu sentido común, solo así lograrás hallar la solución.| Foto: genial.guru

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

¿Nada aún? ¿Te aburriste de buscar y buscar y no dar con la solución? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Te lo advertimos, es una locura. Y es que solo había que prestar mucha atención a los detalles para notarlo. ¿Quién era la embarazada? Pues es fácil: líneas atrás, te pedimos que mires con atención las extremidades, que son pieza fundamental de este desafío. La respuesta es que la mujer del medio es la que está embarazada, pues se nota que sufrió para colocarse los calcetines.

La mujer del medio es la embarazada, pues se nota que le costó colocarse los calcetines.| Foto: genial.guru

¿Te gustó el reto viral de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN RETO VIRAL?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.

¿CUÁL ES SU ORIGEN?

Los retos virales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos visuales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.