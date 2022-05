Apenas cuentas con unos segundos para desarrollar bien este acertijo viral que es tendencia en redes, pero ponte las pilas porque por algo miles fallaron en su primer intento. Estarás frente a uno de los desafíos que juega con tu mente y vista al mostrarte una postal en la que parece que todo anda bien, pero no es así. El reto visual de hoy no permite que pestañees, aunque no lo creas posible.

Aunque miles intentaron descifrar qué era lo que estaba mal en el acertijo visual, solo unos pocos lo lograron. No te dejes impresionar y resuelve este viral para que pongas en aprietos a tus amigos. Prepárate, que no será una perita en dulce.

Conoce de qué estás hecho, tus principales habilidades y la capacidad para resolver problemas con un simple test visual. A pesar de que lo tu propósito es sencillo, no menosprecies este acertijo visual que viene siendo tendencia en diferentes plataformas.

IMAGEN COMPLETA DEL VIRAL

Reto viral: encuentra el error en la imagen en la que el 96% falló en su primer intento. (Foto: Redes Sociales)

Mira con paciencia la imagen completa y sabrás, si tienes experiencia, que ahí está el objetivo de la imagen. Si no te pasó lo mismo, no te preocupes, ya te pasaremos la solución líneas abajo.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

¿Te faltan segundos o minutos para resolverlo? ¿Ya tienes la respuesta de este acertijo? Dependía de ti, los segundos ya corrieron y viniste hasta estos párrafos para encontrar la respuesta del desafío. Así que no te preocupes, nosotros no queremos complicarte más en el día y te brindaremos la respuesta del acertijo visual.

Solución del reto viral: aquí se encuentra el error en la imagen en la que el 96% falló en su primer intento. (Foto: Redes Sociales)

¿QUÉ ES UN RETO VIRAL?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LOS RETOS VIRALES?

Los retos virales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos visuales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.

¿CÓMO SE HACE UN ACERTIJO?

Utiliza palabras sencillas y contundentes. Los acertijos eran originalmente una forma de literatura oral, en lugar de escrita, así que piensa en cómo suena el acertijo mientras lo recitas. Trata de no enredarte con palabras elaboradas o conceptos demasiado abstractos, recomienda el portal WikiHow.