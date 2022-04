Se trata del reto viral del salón de clases, donde el objetivo principal es ubicar en el menor tiempo posible los lentes del profesor perdidos en la imagen. Prueba de qué estás hecho y cuánta paciencia tienes para dar con la respuesta de la prueba en 7 segundos. Hoy, Depor te trae un acertijo visual que miles han intentado descifrar, pero fueron tan pocos quienes lo lograron que recibió todo tipo de reacciones en las redes sociales. ¿Estás preparado?

Prepárate para ampliar tu perspectiva de ahora en adelante. Miles intentaron dar con la respuesta, pero fueron muy pocos quienes lo lograron. Un acertijo visual que te llevará al límite, así que presta mucha atención a la imagen principal.

Las reglas de juego serán simples para esta prueba que te traemos hoy. Mira la imagen que viene a continuación, donde verás varios niños en clases posando para la foto. Sin embargo, en la composición se ocultan los lentes del maestro y debes ubicarlos en el tiempo establecido.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

¿Resolverás dónde se esconden las gafas del profesor? El 15% no acierta el acertijo visual. (Foto: Genial.Guru)

Puede que te haya complicado más de la cuenta. Pero ojo, si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución de este increíble reto viral y a compartirlo con tus amigos.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Solo hay dos respuestas a la pregunta “¿lo lograste resolver en el tiempo estimado?”: estas son sí o no. Si lo lograste, bienvenido sea y no te desesperes, que tenemos más virales para ti. Si no pudiste, mira la imagen que viene a continuación, pues ahí te mostramos la ubicación exacta del objetivo de la nota.

Sabes de entrada que el desorden es un aliciente para complicar más de la cuenta a miles de usuarios en redes sociales con este acertijo visual, pero los detalles marcan la diferencia. Si fijaste bien tu mirada en el piso, lograrás ver las gafas entre los niños sentados por la ventana. He ahí la respuesta de este reto visual de hoy.

Solución del acertijo visual: aquí se esconden las gafas del profesor que el 15% no acierta. (Foto: Genial.Guru)

¿Te gustó el reto viral de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN ACERTIJO O RETO?

De acuerdo a Wikipedia, una adivinanza es un tipo de acertijo con enunciado, generalmente en forma de rima que se plantea en diferentes formatos de métrica y composición. Si bien son comunes los versos octosílabos, también podemos encontrar estrofas de dos o cuatro versos y rimas asonantes y consonantes.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LOS RETOS VIRALES?

Los retos virales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos visuales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.

¿CUÁL ES LA FINALIDAD DE LOS ACERTIJOS?

Si bien el proverbio hace una declaración clara y distinta, la finalidad del acertijo suele ser engañar al oyente sobre su significado. Se da una descripción y luego se exige la respuesta en cuanto a lo que se ha querido decir, detalla britannica.com.