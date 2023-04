No te asustes. Este acertijo visual no es imposible de superar. Solo tiene un alto nivel de dificultad. Y es que en 8 segundos debes detectar el error que está presente en la imagen. Hasta el momento, solo unas cuantas personas han salido victoriosas en el desafío, por lo que confiarse es una mala idea.

Antes de participar, prepárate. ¿De qué manera? Pues te aconsejamos que vayas a un lugar donde no haya nada ni nadie que pueda distraerte. Sí, la concentración es importante. No pretendas cantar victoria si no vas a pensar únicamente en el objetivo. Sabes que siempre te hemos dicho las cosas como son.

Si te estás preguntando qué puedes hacer después de participar en este acertijo visual, pues nosotros te decimos que te sumes a otra prueba. En la página web de Depor hay para todos los gustos. Cualquiera que escojas te garantizará la diversión que tanto quieres en tu tiempo libre. Por ejemplo, está el el desafío en el que debes hallar el ladrón que está bien escondido en una imagen. ¡Ojo que ahí nada más tendrás 10 segundos para realizar la tarea!

Imagen del acertijo visual del error

En esta ilustración se ve a dos hombres que se encuentran en un desierto en un día soleado. Cada uno está montando un camello. (Foto: genial.guru)

Solución del acertijo visual del error

¿Los 8 segundos no fueron suficientes para que detectes el error? Si eso pasó, no hay problema. El mundo no se acabará. En este punto de la nota puedes saber la solución del acertijo visual. Solo mira la siguiente imagen.

En esta imagen, donde hay dos hombres con camellos en un desierto, se indica cuál es el error. (Foto: genial.guru)

