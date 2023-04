Muchos lo ven como un desafío más del montón, pero lo cierto es que este acertijo visual no es apto para cualquier mente corriente. ¿Te animas a participar?Pon a prueba tu nivel de percepción y demuestra de qué estás hecho en la actualidad. Todo lo que tienes que hacer en este reto viral es observar la imagen del escritorio e intentar dar con lo que está mal ahí, aunque solo tendrás 5 segundos para hacerlo. Te lo advertimos desde ya: resolver un desafío como este revelará que tu cerebro está a otro nivel, así que ¡presta mucha atención!

Un tal Albert Einstein lo dijo una vez: “la educación no es el aprendizaje de datos, sino el entrenamiento de la mente para pensar”. Teniendo en cuenta estas palabras, pensamos en aprovechar esta ocasión para pasar un buen rato y desarrollar tu mente con un acertijo que te llevará al límite con una simple imagen. ¿Estás listo?

Pese a que todo parece normal y cotidiano, lo cierto es que hay un detalle que no encaja y que, por ende, está mal. En la imagen se puede observar una mesa con cuadernos, un candado y una llave. Sin embargo, hay algo que no cuadra del todo en la gráfica y tu misión es hallar de qué se trata. He ahí tu misión de hoy, crack.

IMAGEN DEL ACERTIJO VISUAL

Acertijo visual solo para ‘cerebritos’: ¿puedes ver lo que está mal en el escritorio? (Foto: GenialGuru).

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VISUAL

¿No das con la respuesta? ¿Te aburriste de buscar y no ver nada? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos acertijo visuales requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que consiguió cumplir el desafío, tranquilo, echa un vistazo a la solución.

Solución: mira dónde se encontraba lo que estaba mal en el escritorio en esta imagen (Foto: GenialGuru).

¿Te gustó el acertijo visual de esta semana? Te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de retos. ¿Quieres ver más virales como este? Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN ACERTIJO VISUAL?

Un acertijo visual es una gran alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un tiempo límite y otros no. También son conocidos como retos virales, desafíos, pruebas visuales o acertijos. Eso sí, todos son divertidos.

Los acertijos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los retos virales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.





