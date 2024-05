Antes de que supiera de la existencia de los test visuales, me quedaba con las ganas de saber más sobre mí. Esos momentos jamás los olvidaré. Ahora que sé que estos contenidos pueden brindarme la información que quiero acerca de mi forma de ser, no dudo en participar en los mismos. Dicho ello, para que conozcas de una vez por todas cómo eres realmente, tienes que sumarte a la prueba que motivó la creación de esta nota de Depor. Aquí simplemente deberás elegir una de las rosas que aparecen en la imagen de abajo. La que sea tu favorita será la correcta. No creas que es obligatorio decidir rápidamente. Aquí no se ha establecido un límite de tiempo. En otras palabras, nada ni nadie te apura.

Imagen del test visual

La imagen del test visual permite apreciar seis rosas de diferentes colores. Una vez que ya sepas con cuál te quedarás, será momento de que leas los resultados de la prueba. Estos han dejado boquiabiertos a muchos usuarios, pero ojo a esto: ninguno posee validez científica.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra muchas rosas. ¿Cuál es tu favorita? (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Rosa 1:

Si esta es tu rosa favorita, eres una persona ambiciosa y apasionada. Sabes lo que quieres. Haces todo lo posible para alcanzar tus objetivos.

Rosa 2:

Si esta es tu rosa favorita, eres una persona a la que le encanta donar, ayudar y colaborar. En ocasiones, debido a tu gran corazón, te olvidas de ti mismo(a).

Rosa 3:

Si esta es tu rosa favorita, eres una persona con emociones bellas y profundas. Tienes un alma compasiva. Siempre estás dispuesto(a) a ayudar.

Rosa 4:

Si esta es tu rosa favorita, eres una persona polifacética, difícil de clasificar. Sabes dar mucho y exiges a los demás lo mismo. Tienes ganas de explorar.

Rosa 5:

Si esta es tu rosa favorita, eres una persona alegre y tímida. No estás muy dispuesto(a) a mostrar tu verdadera naturaleza a los demás.

Rosa 6:

Si esta es tu rosa favorita, eres una persona confiable, disciplinada, rigurosa y muy seria. No sonríes fácilmente.

La importancia del autoconocimiento

En la página web cepsicologia.com se explica que el autoconocimiento es fundamental, ya que le permite a una persona saber lo que quiere en la vida, “ya sea en grandes proyectos o en el día a día”. Además, le permite gestionar mejor sus emociones, “incluso en las situaciones más difíciles”.