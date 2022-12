¿Aburrido(a) y sin nada que hacer? Entonces el acertijo visual que te presentamos aquí te salvará de ese mal momento. El desafío definitivamente te divertirá. Consiste en ubicar el triángulo que no es igual al resto en la imagen. Pero ojo que nada más cuentas con 10 segundos para realizar dicha tarea.

Es probable que encuentres comentarios de personas en las redes sociales donde se sostiene que la prueba es imposible de superar. Sobre ello, vamos a ser claros ahora mismo. No hay ninguna que se haya creado hasta el momento que sea así. No creas a esa gente que solo busca asustar.

Si te esfuerzas, hallarás el triángulo distinto al resto en menos de 10 segundos, tal y como se pide en el acertijo visual. Confía en tu capacidad así como nosotros confiamos en ti. Es tiempo de que demuestres lo que eres capaz de hacer. ¡Vamos! ¡No pierdas tiempo! ¡Tú puedes!

Mira aquí la imagen del acertijo visual

Hay, en total, 20 triángulos en la imagen del acertijo visual. Todos, a simple vista, son idénticos, pero no. La verdad es que hay uno que posee una característica que lo hace diferente al resto. Esa figura geométrica es la que tienes que ubicar en menos de 10 segundos. ¡Adelante!

¿Eres capaz de encontrar el triángulo que no es igual al resto en esta ilustración? Debes hacerlo en menos de 10 segundos. (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del acertijo visual

No hay ningún problema si llegaste a este punto de la nota sin haber encontrado el triángulo que no es igual al resto. Así como tú, muchas personas fallaron y siempre decimos que uno no debe sentirse mal por ello, ya que todo esto es un simple juego. Se puede ganar como también perder. A continuación sabrás dónde está la mencionada figura geométrica.

En esta imagen se indica dónde está el triángulo que no es igual al resto. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un acertijo?

Un acertijo visual es lo que sí o sí te divertirá. Consiste en hallar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Algunos poseen un límite de tiempo. Es decir, te piden encontrar algo en concreto rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales o retos virales.

¿Te gustaría participar en otro acertijo?

Si quieres participar en otro acertijo visual, es necesario que sepas que en la página web de Depor hay bastantes. Claro está, no todos tienen el mismo nivel de dificultad (unos pueden ser fáciles de superar, mientras que otros bien difíciles), pero sí poseen el mismo objetivo: entretener a la gente. ¡Ya lo sabes! ¡Hasta la próxima!

Si quieres tener mayor información de Depor, te recomendamos que sigas nuestras redes sociales más activas que te presentamos a continuación.