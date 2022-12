Si eres un amante de los retos virales que son difíciles de superar, acabas de ingresar a la nota que te ‘robará’ una sonrisa. Aquí te presentamos un desafío en el que solo cuentas con 9 segundos para detectar el elemento que no se repite en la imagen. ¿Crees que puedas hacerlo?

Primero que nada tienes que relajarte. De nada te servirá estar estresado(a). Respira profundo. Asegúrate de prestar mucha atención a los detalles de la ilustración. Esto último es fundamental. Si no lo haces, definitivamente acabarás fallando en la prueba. ¡No digas después que no te avisamos! ¡Todo depende de ti!

Por otro lado, no olvides que una buena idea es compartir el reto viral con tus familiares y amigos, pues ellos también merecen tener la oportunidad de divertirse sanamente, ¿no te parece? Difunde el desafío en tus redes sociales y verás cómo muchas personas te darán las gracias por el gesto.

Mira aquí la imagen del reto viral

En la imagen del reto viral podemos apreciar tazones con frutas como mandarinas, naranjas, fresas, etc. También se aprecia vasos con agua y más cosas. El detalle es que hay un elemento que no se repite. Tienes que detectarlo en 9 segundos. ¡Vamos! ¡Es momento de que demuestres tu capacidad visual!

¿Eres capaz de encontrar el elemento que no se repite en esta ilustración? Cuentas con 9 segundos para hacerlo. (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del reto viral

¿Se te acabó el tiempo y no pudiste identificar qué elemento no se repite? No te sientas mal. En este punto de la nota sabrás cuál es en un dos por tres. Solo vas a tener que mirar la imagen que está aquí abajo. Recuerda que todo esto es un juego.

En esta imagen se indica qué elemento no se repite. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto?

Un reto viral es lo que permitirá que no te aburras. Consiste en ubicar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Cabe mencionar que algunos poseen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

