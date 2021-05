Hoy, nos juntamos por un motivo. Estamos mayo, cinco meses del 2021, pero seguimos celebrándolo porque es un nuevo despertar a lo que ha sido el 2020. Esta prueba visual ha sido muy destacada entre el resto porque es capaz de confundir a cualquiera, a pesar de su sencillez. Miles de personas han asegurado que posee un alto nivel de dificultad y ello se ve reflejado en la poca cantidad de usuarios que la superaron. Así que tómate unos 10 segundos para resolverlo.

Cuando comienza cada año, las fiestas se arman en cada casa del mundo, o al menos una reunión para pedir un mejor y próspero año nuevo. El 2020 fue una universidad de experiencias para todo el mundo a raíz de la pandemia del Coronavirus (COVID-19), pero en todos los países se esperanzaron para buscar un 2021 que sea diferente, mejor, combatiendo juntos la enfermedad. Así que llegamos a este desafío visual en redes sociales, sencillo, muy fácil.

Aquí te contamos de qué va este nuevo reto viral. Se juntaron las dos recetas esenciales en un desafío que puede dar la hora en redes sociales: una imagen limpia, nítida, clara, definida y que denota facilidad, además de un propósito más que imposible de resolver. Ten presente que lo que debes hacer es encontrar el globo 2021 entre aquellos que ya pasaron de año.

IMAGEN VIRAL

Encuentra el globo de este año 2021 entre los 2020 en solo 10 segundos. (Foto: Dudas)

Súmate a este nuevo desafío que ha puesto millones contra las cuerdas. No es fácil resolver el acertijo visual. Es más, usuarios en el mundo de países como España, Estados Unidos, Argentina, Colombia o México, creyeron que era fácil y se dieron con una sorpresa. Pero no solo eso, muchos de ellos no solo vieron una oportunidad para pasar el tiempo, sino para mejorar su rendimiento en todo sentido.

¡Échale, eres el amo de los retos virales! Las felicitaciones de antemano por haberlo cumplido y resuelto este acertijo en el tiempo que te pidió la nota. ¿Qué pasó? ¿No lograste dar aún con la respuesta? ¡Uy, lo lamentamos! De ser así, te pedimos que te tranquilices, respires, despejes tu mente y vuelvas a observar la imagen. Apunta todo lo que vayas encontrando y, de ser necesario, tómate unos segundos de más.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Sí, lo sabemos. Este es el párrafo al que no querías llegar, sabíamos que iba a ser difícil de resolver por ti solo, pero sabemos que a veces las cosas no salen como esperábamos. Al parecer, aún no has encontrado la respuesta y no te preocupes, pues no es fácil formar parte de ese grupo de hábiles con una percepción visual 10/10 que dieron con la solución rápido. Si buscabas la solución, aquí te la mostramos.

Solución: aquí ubicas el globo de este año 2021 entre los 2020. (Foto: Dudas)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

