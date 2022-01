Tienes que tener en cuenta que así como este reto viral, pruebas similares a esta nos ayudan en todo sentido, tanto en nuestra profundidad visual y perceptiva, como también para estar atentos a cualquier tipo de situaciones conforme superamos barreras visuales en el menor tiempo posible. El acertijo visual propone que trates de ubicar ya mismo los rostros que aparecen en ella y que, una vez las hayas encontrado, sabrás los límites de tu sensibilidad; además, te dirá conflictos que probablemente tengas y necesites resolverlo.

Nuestro sistema cognitivo está en juego, para bien o para mal, así que trata de responder acertadamente sin hacer trampas. Recuerda, el tiempo no está a tu favor en esta ocasión, por lo que deberás ser rápido y minucioso con el reto viral para dar con su solución en cuestión de segundos ¿Te sientes listo? Si bien es cierto que la tarea parece fácil, esta prueba se complica.

Sin ánimo de darlo más vueltas al asunto, líneas más abajo podrás ver la imagen de la que tanto se habla en redes. Protagonizada por un bosque muy extenso y cargado en este reto visual, te pedimos máxima concentración y una paciencia inquebrantable ya que solo con estas dos características lograrás salir airoso del desafío que solo 1 de cada 10 ha cumplido.

IMAGEN DEL TEST VIRAL

Identifica todas las caras en la gráfica visual y conoce los límites de tu sensibilidad. (Fotos: Facebook)

Parece que pasaron los 10 segundos totales y, si estás leyendo esto, es porque la respuesta te superó. Aunque confiamos en tus habilidades, sabíamos que esto podía pasar, no es un reto sencillo, menos para un ojo no entrenado. Pero no te preocupes, que aquí te mostraremos la solución. Presta mucha atención al patrón que se repite para futuras pruebas como estas.

¿Qué te pareció este desafío visual? ¿Fue conmovedor, fácil o muy complicado? Seguro que te pareció muy entretenido, también, pero sabemos que no es tan sencillo para muchos de los usuarios. Si eres de los que respondió acertadamente y en el tiempo límite, genial por ti. Si eres de los que no pudo dar con la respuesta, no te preocupes, que para eso estamos.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Llegamos al párrafo que pocos querían, pero más que necesario. Relájate, no te estreses. Nuestra misión es entretenerte, no generarte más conflictos emocionales; así que revisa la imagen a detalle, espacios y formas para dar con al respuesta. Y, si no la encuentras, te mostramos cómo dar con ella. Solo mira a continuación. Notarás que no era nada fácil.

Solución: aquí se ven claramente todas las caras en la gráfica visual. (Fotos: Facebook)

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Este test ha sido tendencia en redes sociales. Al inicio se hizo popular en Facebook, pero luego ha dado la vuelta al mundo. Miles de usuarios han comentado que la elección y su respuesta coinciden con rasgos de su personalidad. Parece trivial, pero este test les da certezas sobre estos aspectos de su vida diaria que ignoraban. Y si te gustan test como este, te alentamos a seguir conociéndote, por lo que solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

