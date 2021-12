No hay nada más interesante que una prueba visual que te pondrá contra las cuerdas en cuestión de segundos. Este nuevo desafío muestra a un grupo de bailarinas de ballet, quienes se juntaron para realizar una coreografía; sin embargo, una de ella se olvidó de un pequeño y enorme detalle a la hora de vestirse, por lo que recibirá más de un problema de los profesores o jurados. Entonces, ¿te sientes preparado para ubicar ese error que la hace diferente a las demás en solo 10 segundos? ¡Confiamos en ti en lograrlo!

Esta imagen viene dando la hora en redes sociales y es porque solo algunos de los usuarios de países como España, Argentina, México, Estados Unidos Colombia o Perú lograron encontrar la respuesta en el tiempo establecido. Las bailarinas están presentes en la imagen viral y una de ellas olvidó un detalle que aparece en su indumentaria, pero es tan complicado de ubicar que solo un pequeñísimo porcentaje de usuarios que se animaron a resolver le acertijo dieron con él.

Ojo, hay que prestar atención. Necesitamos que busques esa bailarina en la imagen que es diferente pero, eso sí, trata de hacerlo en menos de 10 segundos. Bueno, usualmente no solemos brindar ese límite de tiempo, pero ahora entendemos que es tan nivel experto, por lo que solo aquellos que llegaron a la siguiente etapa sabrán cómo responder correctamente. Ahora, si no logras encontrarlo, más abajo te mostramos la solución.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

¿Quién es la bailarina diferente a las demás en 10 segundos? (Facebook)

¿Necesitas más tiempo? Adelante, busca a eso que hace diferente a una de ellas en toda la imagen que se muestra ahí mismo. Como podrás observar en la gráfica que te mostraremos a continuación, el desafío no es tan simple como seguro creíste que era. Pero vamos, confiamos sabemos que puedes hacerlo. Te damos unos segundos más y si no consigues hallarlo, más abajo te mostramos en dónde se encontraba.

Sí, confiamos en tus habilidades, en tu capacidad, en tus aptitudes, en todo lo que has venido reforzando a lo largo de los años, y profundizado aún más en estos meses que decidiste -sea por voluntad propia o porque caíste en ella- probar más y más desafíos visuales. Aquí, presta atención a los detalles y a las figuras que se forman, porque así te darás cuenta que las -o la- que no, es porque la respuesta es.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

¿Lo encontraste? ¿Nada aún? Tranquilo, no te sientas mal por darte por vencido. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, descuida, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos. Como bien podrás observar en la solución de este reto viral en Facebook, lo que hacía diferente a una de las bailarinas es que no contaba con el mismo atuendo que las demás. Todas menos una de ellas están usando los zapatos de bailarina de color lila con un lazo que sube por su pierna de color rosa, la que se diferencia de las demás está con unas sandalias. Está en la fila del medio del lado izquierdo. Sin duda, el reto no era nada fácil de cumplir.

Solución: aquí se ubica la bailarina diferente a las demás. (Facebook)

¿Qué te pareció esta prueba visual? ¿Colmó tus expectativas en cuanto a la dificultad o complejidad de resolverla? Pues te felicitamos si lograste responder en cuestión de segundos y de tu forma que se indicó en el enunciado.

