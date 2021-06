La prueba es dificilísima y solo un ojo entrenado podrá responderla en cuestión de segundos, así que presta toda tu atención. Se debe a una imagen donde hay bastantes macetas y plantas de todo tipo, pero lo que debes hacer es distinguir a las que están vacías, algo que no es nada sencillo. Esta ilustración, que ha causado sensación en redes sociales como Facebook, fue diseñada por Noticieros Televisa , que la publicó en su página web hace un tiempo y desde entonces tiene a todos con diferentes sensaciones.

En distintas partes del mundo, usuarios de las redes sociales de países como Estados Unidos, Colombia, Argentina, México o España han hablado mucho sobre el reto viral que te presentamos en esta nota. Y es que el desafío logró entretener a miles de internautas, además de ponerlos contra las cuerdas por brindarte solo 5 segundos para resolverlo. La decisión de participar es toda tuya.

Dicho todo lo anterior, revisaremos la imagen por completo y en todo su esplendor con el fin de encontrar la respuesta. Recuerda que este reto viral consta de solo 5 segundos, por lo que debes tener en consideración que esta prueba visual es más que complicada. Sácale el jugo a la nuevas formas de escapar de lo que sucede en el mundo con la pandemia del Coronavirus (COVID-19) y pasa un gran momento en las redes sociales. ¡Aprovéchalo y disfruta!

IMAGEN VIRAL

Halla aquí las macetas sin plantas de este reto visual que es viral y tendencia en redes sociales. (Fotos: Noticieros Televisa)

¡Felicidades por dar con la solución a esta prueba visual en solo 5 segundos! Como te lo habíamos comentado líneas atrás, pues sí, era un desafío para responder en cuestión de segundos. ¿Qué, aún no lo terminas de resolver? Lamentamos haberte complicado, entonces, tómate unos segundos de más, pero no excedas el tiempo límite, porque no es un desafío complicado.

Así como te ha pasado a ti ahora, en el mundo de las redes sociales también suele suceder que algunos desafíos que aparentan ser sencillos terminan dificultando más de la cuenta a millones de usuarios de todo el mundo. Testigos de esto son internautas de países de habla hispana como España, Argentina, Colombia, México o la comunidad latina de Estados Unidos.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Llegado a este punto, creemos que ya diste con la solución, así que no nos queda otra que volverte a felicitar. De no ser así, no te preocupes, ya que así como hay desafíos fáciles, también los hay aquellos que nos complican más de la cuenta, por lo que nuestra misión es no amargarte más la existencia de este día y brindarte la respuesta adecuada. Reta a tus amigos a seguir involucrándose en este tipo de notas interactivas y didácticas para aumentar nuestro rendimiento y sistema cognitivo.

Solución: aquí se hallan las macetas sin plantas de este reto visual que es viral y tendencia en redes sociales. (Fotos: Noticieros Televisa)

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

