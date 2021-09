Ten en consideración que debes ser más curioso de lo normal. Le damos un tiempo a los desafíos visuales sencillos en estas semanas para retomar los más complicados, aquellos que nos comprometen en todo sentido y ponen contra las cuerdas por los siguientes días. Tienes que responder adecuadamente dónde están las ranas con ojos distintos entre los demás de esta gráfica, pero no será tan fácil. ¿Por qué? Porque los colores y formas lo hacen tan complicado en el límite de tiempo que te brindamos en esta ocasión.

Aquí te contamos de qué va este nuevo reto viral. Se juntaron las dos recetas esenciales en un desafío que puede dar la hora en redes sociales: una imagen limpia, nítida, clara, definida y que denota sencillez, además de un propósito más que imposible de resolver. Ten presente que lo que debes hacer es encontrar los tres ranas con ojos diferentes y en solo 10 segundos.

La prueba visual que te presentamos a continuación ha causado todo tipo de sensaciones en Facebook, la red social donde se ha viralizado en las últimas horas. ¿El motivo? Su gran nivel de dificultad para ser resuelto en solo 10 segundos. Miles de usuarios que viven en Estados Unidos, México y España, han asegurado que es de las más complicadas que circulan en Internet.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Ubica las tres ranas con ojos diferentes en solo 10 segundos. (Noticieros Televisa)

MÁS VIRALES PARA TI

Ya pasaron algunos segundos más. ¿Pudiste dar con esas ranas? Te habíamos advertido que no es un reto fácil de resolver, por lo que no te sientas mal si después de ver la imagen por el tiempo establecido te sigue siendo difícil encontrar la respuesta. ¿Crees haber encontrado la solución pero no estás seguro si efectivamente lo es? Como podrás observar, el truco para llegar a la respuesta está en prestarle atención a los detalles. ¿Te lo imaginabas?

¿Qué? ¿No? Si aún no logras responder el desafío visual correctamente, entonces te brindamos 5 segundos más. Ojo, solo podemos brindarte ese extra de tiempo para que des con la solución, pero no te vayas en ‘floro’ y te tomes más segundos de los que te hemos mencionado. Ya si eso no es suficiente, despreocúpate, que vendrá la respuesta a esta prueba ahora mismo.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Una vez ubicados los bichos, puedes seguir con tus otras actividades del día o dirigirte a nuestra gran mochila de virales para que sigas distrayéndote. Ojo a la respuesta de este enorme desafío, pues era más complicado de lo que imaginabas. Exacto, ahí (mira la imagen debajo) se encuentran las criaturas en la gráfica de las ranas. ¡No olvides seguir retando a tus amigos y compartiendo este reto en tus redes sociales!

Solución: aquí se ubican las tres ranas con ojos diferentes del reto viral. (Noticieros Televisa)

¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? ¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Se vuelve viral la reacción de un gatito al reconocer a su exdueña fallecida en un video, sus actuales amos afirmaron que los ojos del felino se humedecieron al reconocerla. (Fuente: The Paw)