Nosotros, como medios tradicionales, nos hemos sentido en la responsabilidad de brindarle herramientas de entretenimiento para poder sobrellevar estos tiempos difíciles en los que la mente necesita un respiro y salir de la rutina. Así que prepárate para lo que estás a punto de enfrentar en una acertijo visual que romperá tradicional y te hará pensar por horas -aunque solo tengas segundos para resolverlo-. ¿Crees tener la capacidad visual para dar con la respuesta de este reto viral que da la hora? Veamos.

Sabes que no eres el único en intentar resolverlo. Detrás de ti hubo muchas personas que desafían su rapidez mental a diario para captar las pistas que te brinda. Los objetos de darán la impresión que no están esos objetos entre los demás, por lo que es entendible que te confundas. Sin embargo, confiamos en que vencerás el reto en el tiempo límite. ¿Te crees capaz de hallarlo? Adelante.

Volviendo al reto. Usuarios de países como España, Argentina, México, Colombia y Estados Unidos lo intentaron resolver, pero han sido muy pocos los que lograron encontrar a ese hombre en el tiempo límite -que son 10 segundos-. Otros usuarios compartieron la imagen con el fin de que sus contactos puedan dar con la solución, aunque no tuvieron tanta suerte.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Encuentra al hombre oculto en el acertijo viral del barco que enloquece las redes. (Napsix)

Espera, ¿aún no has logrado responder con acierto a este desafío visual? Lamentamos dicha información, confiábamos en tus habilidades y, aunque sabíamos que iba a ser complicado dar con la respuesta, estábamos esperanzados de que lo lograrías en los 10 segundos. Sin embargo, no te sientas mal, a continuación te mostraremos la respuesta con la ubicación exacta de ese hombre.

Tus habilidades te permitieron dar con la respuesta a esta compleja prueba visual del que no teníamos certeza de lograr. El rostro en la imagen que buscabas están exactamente ahí donde la encontraste, en ese punto estratégico de la imagen, tan imperceptible como te mencionamos líneas atrás. Así que puedes seguir con tu día a día con una enorme sonrisa. ¡Vaya que sí, eres un ‘crack ‘a toda regla!

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Una vez ubicado, puedes seguir con tus otras actividades del día o dirigirte a nuestra gran mochila de virales para que sigas distrayéndote. Ojo a la respuesta de este enorme desafío, pues era más complicado de lo que imaginabas. Exacto, ahí (mira la imagen debajo) se encuentra el tan rebuscado error que solo un ojo entrenado logra ver en la primera. ¡No olvides seguir retando a tus amigos y compartiendo este reto en tus redes sociales!

Solución: aquí se halla el hombre oculto en el acertijo viral del barco que enloquece las redes. (Napsix)

¿Qué te pareció esta prueba visual? ¿Colmó tus expectativas en cuanto a la dificultad o complejidad de resolverla? Pues te felicitamos si lograste responder en cuestión de segundos y de tu forma que se indicó en el enunciado. Y si te gustó este acertijo, no te preocupes. Así como esta prueba visual, hay otros tipos de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

PSG le da 92 segundos a hincha para que se lleve lo que pueda de su nueva tienda. (Video fuente: PSG TV)