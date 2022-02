Cada fin de semana, muchos artistas preparan sus mejores armas para diseñar este tipo de gráficas que se convierten en desafíos visuales. Durante la semana, estas composiciones se vuelven tendencia en redes sociales por algunos simples motivos, siendo uno de ellos su gran complejidad para dar con la respuestas. Así que prepárate para dar con la respuesta de este reto viral que ha complicado a más del 98% de los usuarios que intentaron dar con la solución, pero fallaron en el camino.

No te preocupes, te mostraremos la imagen en cuestión y te daremos las instrucciones que debes tener en cuenta para poder dar con la respuesta. Es simple, oyes solo debes ubicar el pato diferente entre los demás, pero ojo, debes abrir bien los tus pupilas porque el detalle que lo hace diferente es mínimo, por lo que te recomendamos ir a un lugar sin distracciones. ¡Tú puedes!

Hay momentos en que los acertijos visuales son más que complicados para millones de usuarios, pero también están estos que son tan fáciles de resolver que cualquier usuario podría hacerlo sin mayores complicaciones. Aquí, solo debes encontrar cuántas caritas de estos emojis están de cabeza. Mira la imagen del reto viral y responde en 5 segundos.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

¿Cuántas caritas de estos emojis están de cabeza? Responde el reto viral de los 5 segundos. (Foto: Facebook/Genial)

¿Ya viste la imagen viral? ¿Qué pasó, no das con la solución? ¿Requieres de una pista? ¿Seguro que revisaste bien la imagen? Sí, son muchas preguntas, pero que no cunda el pánico. Sabemos que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Si no pudiste descubrir dónde se ubican o al menos dar con los siete emojis volteados en los posteriores intentos, no te preocupes que aquí te ofrecemos la solución que tanto anhelabas. Lo único que tienes que hacer para superar este novedoso acertijo visual es fijarte en las boquitas y te darás cuenta dónde están. ¿Qué tanto tardaste en hallar la respuesta?

Solución del acertijo de las caritas: aquí se ubican los emojis que están de cabeza. (Foto: Facebook/Genial)

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Este test ha sido tendencia en redes sociales. Al inicio se hizo popular en Facebook, pero luego ha dado la vuelta al mundo. Miles de usuarios han comentado que la elección y su respuesta coinciden con rasgos de su personalidad. Parece trivial, pero este test les da certezas sobre estos aspectos de su vida diaria que ignoraban. Y si te gustan test como este, te alentamos a seguir conociéndote, por lo que solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Jóvenes son virales por épico final tras estacionar auto en paralelo. (TikTok/richibeata)