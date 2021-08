Desde ya te advertimos que el siguiente reto viral pondrá a prueba tu capacidad visual y mental como no te imaginas. Cientos de usuarios en redes sociales se han vuelto locos con este desafío visual imposible de resolver en la actualidad. ¿Te animas a probar suerte? Pese a verse sencillo a primera vista, el acertijo suele tener un alto nivel de dificultad, por lo que solo tienes 10 segundos para resolverlo. Según datos recogidos por el creador, solo el 2% logró ubicar a los gatos escondidos en la imagen.

Adelante, busca a esos gatos en la imagen. Como podrás observar en la imagen que te mostraremos a continuación, el desafío no es tan simple como seguro creíste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. Si en caso aún no superaste este reto viral, te damos a conocer la ubicación de cada uno de estos felinos líneas más abajo.

¿De qué va el desafío? En buscar a los dos gatos escondidos en la imagen. Claro, resultaría muy fácil si solo tuvieras que encontrarlos. Es por eso que, para complicarlo un poco, el reto viral se considera resuelto cuando se complete en menos de un minuto. Así que esta es una buena oportunidad para que pongas a prueba tu visión y tus habilidades.

IMAGEN COMPLETA

¿Pudiste hallar a los dos gatos? Si no lo lograste, te dejamos como pista que ambos están muy cerca de sus dueños. ¿Necesitas más tiempo? Pues no te alteres. Te damos unos segundos más y si no consigues hallarlos, más abajo te mostramos en dónde se encontraban. Una vez más, Facebook vuelve a estar en boca de todos gracias a sus desafíos.

El reto viral imposible de lograr está aquí. ¿Puedes dar solución a este desafío en menos de 60 segundos? (Foto: @ECU.EDU/Twitter)

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Nada aún? ¿No fuiste capaz de lograrlo? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Solución: mira dónde se encontraban los gatos ocultos en la siguiente imagen (Foto: Facebook)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Ferrari es sensación por brutal maniobra por debajo de un camión en plena marcha. (TikTok) null