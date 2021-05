Si eres mitómano, este desafío no es para ti. ¿Qué es lo que debes hacer hoy para resolver este reto viral que trae loco a medio mundo en la actualidad? La tarea es simple: ubicar ahora todos los cerillos escondidos entre los encendedores de este reto viral. No te preocupes si no puedes lograrlo, recuerda que siempre tenemos todo tipo virales de diferentes niveles para que pongas a pruebas tus habilidades.

De antemano, te pedimos que no entres en pánico si no logras dar con la respuesta. Consideramos que este desafío no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío. Ojo si lo logras resolver, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel, para que sigas demostrando toda tu capacidad. Sin embargo, volviendo, te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

En Depor , muchos de los retos o desafíos que se viralizaron son la sensación del momento tanto en redes sociales como otro tipos de medios, perfectos para estos días de aún pandemia del coronavirus que nos tiene a todos en una rutina difícil de sobrellevar. Este desafío tratará de poner tus capacidades al límite, pero relájate, aquí solo debes hallar lo diferente entre esos cerillos y encendedores.

IMAGEN COMPLETA

Encuentra ahora los cerillos entre los encendedores de este reto viral. (Televisa)

Nuestro desafío viene dando la hora en redes sociales porque solo algunos de los usuarios de países como España, Argentina, México, Estados Unidos Colombia o Perú lograron dar con la respuesta en el tiempo estimado. Para esta ocasión, lo que vemos en la imagen viral son varios encendedores, pero hay algunos cerillos ocultos. ¿Lograrás verlos? Sí, confiamos en ti.

SOLUCIÓN DEL RETO

Si llegaste hasta aquí significa que no hallaste a esa entrañable pareja que está en la imagen. En caso sea lo contrario, déjanos felicitarte, puesto que solo 1 de 5 personas ha logrado ubicar a los objetivos. A continuación, te revelaremos la ubicación de todas estas.

Solo tienes que mirar con atención los detalles del contenido y diferenciar la forma de los palos. Si fijas tu mirada hacia los espacios, darás con ellos. He ahí donde radica la solución. Si aún tienes dudas, te recomendamos dirigirte hacia la tercera imagen para que puedas revisarla con detenimiento.

Solución: aquí se ubican los cerillos entre los encendedores de este reto viral. (Televisa)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Auto Lamborghini realizó espectacular maniobra para eludir a la policía. (Tik Tok) null