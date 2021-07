¿Qué tan preparado te encuentras para dar la solución a esta prueba que es tendencia en las redes sociales? Este reto viral la rompe en estos días en Facebook. Tendrás la difícil misión de hallar algunas respuestas a este desafío visual del día de hoy, tan difícil que solo contamos con un 10 segundos para responder dónde se encuentra ubicado ese lápiz entre los libros que solo un pequeño porcentaje de la población y/o usuarios logró responder con acierto en las últimas semanas.

La prueba visual que te presentamos a continuación ha causado todo tipo de sensaciones en Facebook, la red social donde se ha viralizado en las últimas horas. ¿El motivo? Su gran nivel de dificultad para ser resuelto en solo 10 segundos. Miles de usuarios que viven en Estados Unidos, México y España, han asegurado que es de las más complicadas que circulan en Internet.

Y es que lo más complicado no solo es el tiempo límite, que de por sí es tan corto que requiere de una capacidad cognitiva y perceptual de las mejores del mundo. El desafío propone encontrar un lápiz que se escondió de forma estratégica entre unos libros y que solo una mente capaz y astuta puede ubicarlo. En ese sentido, ¿te crees capaz de ubicarlos en solo 10 segundos?

IMAGEN VIRAL

Encuentra el lápiz oculto entre los libros de este reto viral en la actualidad. (Pinterest)

Tus habilidades te permitieron dar con la respuesta a esta compleja prueba visual del que no teníamos certeza de lograr. El lápiz está exactamente ahí donde lo buscaste, al costado de ese libro, tan imperceptible como te mencionamos líneas atrás. Así que puedes seguir con tu día a día con una enorme sonrisa. ¡Vaya que sí, eres un ‘crack ‘a toda regla!

Espera, ¿aún no has logrado responder con acierto a este desafío visual? Lamentamos dicha información, confiábamos en tus habilidades y, aunque sabíamos que iba a ser complicado dar con la respuesta, estábamos esperanzados de que lo lograrías en los 10 segundos. Sin embargo, no te sientas mal, a continuación te mostraremos la respuesta con la ubicación exacta de ese objeto.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Una vez ubicado el lápiz, puedes seguir con tus otras actividades del día o dirigirte a nuestra gran mochila de virales para que sigas distrayéndote. Ojo a la respuesta de este enorme desafío, pues era más complicado de lo que imaginabas. Exacto, ahí (mira la imagen debajo) se encuentra el tan rebuscado objeto con un patrón distinto a los demás. ¡No olvides seguir retando a tus amigos y compartiendo este reto en tus redes sociales!

Solución: aquí se ubica el lápiz oculto entre los libros de este reto viral. (Pinterest)

¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? ¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR