El desafío visual está teniendo contra las cuerdas a muchos, aunque para algunos no ha sido tan complicado encontrar la solución. Si pensabas que lo habías visto todo, es que no te has topado con un reto viral como este antes. Observación, destreza y conocimiento son algunas de las características que necesitarás para salir airoso. En plena pandemia por el coronavirus, los retos virales han ganado mucha popularidad entre los usuarios y hoy, por ejemplo, te compartimos uno que viene remeciendo Internet solo para ti.

¿Qué tienes que hacer? Pues tu misión es observar la imagen con intensidad y encontrar los guantes de látex ocultos entre el resto. Ojo, este desafío ha complicando a más de un usuario de las redes sociales, por lo que deberás ser muy perceptivo. ¿Dónde se encuentran los guantes para lavar del reto visual que remece las redes? Inspecciona con detenimiento cada esquina y darás con la respuesta.

La imagen presentada en esta nota fue creada por Noticieros Televisa, que la publicó en su página web, exactamente el 25 de octubre del presente año. Desde esa fecha no ha dejado de causar sensación en Internet. Los mencionados guantes están muy bien escondidos en la ilustración, por lo que la tarea de ubicarlos no es nada fácil de hacer. ¡Buena suerte!

IMAGEN COMPLETA

Te contamos que este viral no está logrando ser resuelto así nomás por los usuarios de las redes sociales. Entendemos que ya pasó un tiempo estimado, así que te dejamos correr los 10 segundos. ¿Podrás dar con la solución? ¿Ya viste la imagen? ¿La viste por completo, con detenimiento, rasgo por rasgo, detalle por detalle y con la tranquilidad necesaria? Anda, mírala y concéntrate.

¿Cuánto te demoras en encontrar los 3 guantes para lavar en la imagen? (Foto: Noticieros Televisa)

SOLUCIÓN DEL RETO

Pues bien. Pasó el tiempo determinado y no lograste encontrar la solución. ¿Y qué pasará ahora? Seguro que te hiciste la pregunta, pero no temas, que aquí no solo te complicamos con este tipo de desafíos, sino también te los resolvemos para que te des cuenta que no era tan difícil como pensabas, que debes trabajar más tu mente y así retar a tus amigos.

Si no eres parte de este grupo de ‘genios’ que logró resolver el desafío, a continuación te mostramos la solución. Este reto viral está dando la hora entre usuarios de las redes sociales de España, Argentina, Perú, Colombia y México, entre otros países de habla hispana donde muchos lo encontraron demasiado complicado, otros sí pudieron resolverlo.

Solución: mira dónde se encontraban los 3 guantes para lavar en la siguiente imagen (Foto: Facebook)

¿Qué te pareció el viral? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lo lograste cumplir. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Profesora de aerobic grabó el inicio de un golpe de estado mientras bailaba y ni cuenta se dio (Video: YouTube)