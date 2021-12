Los animales se han convertido en habituales protagonistas de los retos visuales. Estos desafíos son populares entre los usuarios debido a que muchos lo pueden resolver rápido, pero otros la pasa realmente. En la próxima composición gráfica, veremos una gran cantidad de lechuzas repartidas en la foto. Hay algo raro entre ellas. Esta vez, tienes que tratar de ubicar el gato. ¿Estás listo? Inténtalo. Ya es viral.

Si tienes experiencia en este tipo de retos visuales podrás conseguirlo rápidamente. El objetivo es conseguirlo en 5 segundos. Sin embargo, si eres una persona muy superficial y con problemas de concentración, puede que estés demorando mucho y no lo consiga. Si te enfocas, lo lograrás.

En países como Estados Unidos, México o España este desafío le ha traído más de un dolor de cabeza a cientos de cibernautas, quienes a través de sus comentarios manifestaron lo complicado que es cumplir con este reto debido al tiempo. Por otro lado, vale destacar que este tipo de retos generan una ilusión por la repetición de las figuras, lo que acentúa los colores iguales.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Ayúdanos a encontrar el gato entre lechuzas en 5 segundos a ver qué tan asertiva es tu vista, porque luego suele traicionar.

Encuentra el gato entre las lechuzas en el siguiente reto viral. (Foto: Milenio)

¿Lo encontraste? ¿Nada aún? Tranquilo, no te sientas mal por darte por vencido. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, descuida, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Si ya te diste por vencido o necesitas más tiempo, no te estreses, relájate. Nuestra misión es darte un momento agradable, no llenarte de conflictos emocionales. Revisa la imagen y si no lo logras, aquí te traemos la solución inmediata.

Solución: encuentra el gato entre las lechuzas en el siguiente reto viral. (Foto: Milenio)

