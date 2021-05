Andrés García acaba de cumplir 80 años al lado de su hijo Leonardo y su esposa Margarita Portillo, sin embargo, el histrión ya reveló que no le gustaría llegar a los 85 años a pesar que goza de buena salud y tiene varios proyectos bajo el brazo.

En entrevista con el programa “Sale el sol”, el actor ha dicho que nunca imaginó que llegaría a los 80 años, debido, a las intensas aventuras que ha tenido a lo largo de su vida y también ha estado en muchas ocasiones al borde de la muerte.

A pesar de que está muy agradecido con la vida aseguró que no quiere estar con todos los achaques que conlleva la edad, pues señaló “te quedas sin fuerza, no puedes caminar bien, te duele todo”.

¿POR QUÉ ANDRÉS GARCÍA NO QUIERE LLEGAR A LOS 85 AÑOS?

En diversas entrevistas, Andrés García ha dicho que no tiene miedo de morir, sino que el mayor temor que siente es dejar de ser autosuficiente, motivo por el que no desea vivir por muchos años y determinó que no le gustaría vivir más de 85 años.

Andrés García contó una anécdota que vivió en Hollywood tras vivir un amorío con una modelo (Foto: Captura YouTube)

En ese sentido señaló que el sigue valiendo por mi mismo, pero desconoce hasta qué edad pueda hacerlo solo.

“No creo que yo quiera pasar de los 84, 85, definitivamente no creo, salvo que me dé un renacimiento físico y espiritual […] yo no quiero mucho porque tampoco quiere uno andar todo ahí descrito por el mundo”, declaró.

Para finalizar, García confesó cómo le gustaría que fueran sus últimos momentos de vida. “Si pudiera escoger, porque eso lo decide Dios, pero me gustaría que fuera aquí en mi playa, y si se puede de una manera tranquila, dormido y sin dolor, o por ahí va la cosa”.