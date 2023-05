Si lo que buscas es demostrar que no perteneces a ese grupo que falló en este test visual y que por el contrario pretendes ser considerado como un genio, pues será necesario que resuelvas este desafío en un tiempo máximo de solo 8 segundos. ¿Crees poder hacerlo? Pues la clave en este tipo de desafíos es que dejes toda distracción de lado y te enfoques por completo.

La ilustración muestra a un grupo de personas en un maizal y junto a ellos varios espantapájaros. Lo curioso en este test visual es que por allí aparece un pez pero que extrañamente pasó desapercibido por miles de internautas que intentaron sumarse al reto.

Si quieres pistas la única que podemos darte es que tu objetivo está más cerca de lo esperado, por lo que necesitarás usar al 100% tu capacidad visual. ¿Lo viste? Pues si fallaste al primer intento, no te preocupes pues tendrás otra oportunidad.

¿Cómo se resuelve este desafío?

Resulta muy sencillo obtener la solución de este test visual. Pues lo más importante no es contar con un alto coeficiente intelectual, sino tener mucha capacidad de análisis y razonamiento. Recuerda que dispones de 8 segundos para buscar al pez en la ilustración.

Imagen del test visual

Agudiza tu sentido visual y trata de encontrar al pez que se oculta en este complicado test visual. | Foto: jagranjosh

Solución del test visual

Si no lograste dar con el lugar exacto del objetivo, pues no preocupes ya que enseguida te brindaremos la respuesta. El pez está cerca de la familia que aparece en medio de la ilustración. ¿Lo viste? Si no fue así te lo mostraremos en la imagen que dejaremos líneas abajo.

Aquí te mostramos el lugar exacto dónde estaba oculto el pez en este divertido test visual.| Foto: jagranjosh

¿Este test visual te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estas pruebas resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza. Si quieres seguir poniendo a prueba tus conocimientos, te contamos que hay una gran lista de desafíos y retos que puedes realizar y solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test visuales en Depor, y listo. ¿Te animas?

