Solo vamos a jugar con tus sentidos y prejuicios, pero tampoco es que sea tan sencillo. En verdad, llegarás a un extremo sensorial nunca antes visto. Ya que tenemos tu atención, te mencionamos que este acertijo visual no es tan complejo. La paciencia es la clave, pues miles de usuarios cayeron en la trampa de este reto que es tendencia en redes sociales. Desde España, Argentina, Estados Unidos y México llegaron mensajes de cuánto demoraron, así que siete segundos están perfectos.

Hay tres hombres solos en el restaurante, pero uno de ellos sí está a la espera de su pareja, lo que determinarás por un mínimo detalle. El acertijo visual de hoy pondrá al límite tu perspicacia y visión en cuestión de 7 segundos. ¿Puedes hacerlo? Una de las preocupaciones más grandes que tiene una persona al estar en una cita es estar pendiente de cuánto puede demorar la persona a la que espera.

IMAGEN DEL ACERTIJO VISUAL

Aquí conocerás cuán experimentado amorosamente estás: resuelve el acertijo visual de citas. (Foto: Genial.Guru)

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VISUAL

Era más fácil que ponerle la cola al burro. Y no, no lo decimos en doble sentido. Para que te fijes con cuidado y sepas para la próxima ocasión, aquí te mostramos quién de ellos espera su cita y verás que no era nada complicado. Es más, tan sencillo como subir las escaleras parado de mano. ¡Suerte para la próxima!

Solución del acertijo visual: aquí está el joven con un ramo de flores esperando su cita. (Foto: Genial.Guru)

¿QUÉ ES UN ACERTIJO VISUAL?

Un acertijo visual es una gran alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un tiempo límite y otros no. También son conocidos como retos virales, desafíos, pruebas visuales o acertijos. Eso sí, todos son divertidos.

¿CÓMO SE ORIGINARON?

Los acertijos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos virales. Hoy en día, estas pruebas están por todos lados.