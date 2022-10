Todo lo que tienes que hacer es encontrar una imagen, un rostro, una figura que esté implícita y represente a ese jinete barbón del dromedario que protagoniza este reto visual. La tarea que se te ha encomendado es simple, pero no tanto para mentes frágiles y débiles. Si crees tener lo necesario para progresar en esta difícil prueba, anímate a intentarlo en cuestión de unos segundos y supera al 95% que no pudo. Para que te animes, queremos darte una pista: fíjate a su alrededor no tan lejano.

Esta gráfica es viable, pero conforme vayas avanzando y viendo la respuesta, te darás cuenta que no era la primera alternativa que pensabas. Si eres minucioso, darás con el hombre jinete oculto del reto visual más rápido de lo que imaginabas. Así que tómate más tiempo si es lo que realmente necesitas para hallarlo y luego reta a tus amigos. Los dejarás sorprendidos.

IMAGEN DEL RETO VISUAL

¿Ves al jinete barbudo del dromedario? Solo un 5% de usuarios respondió el reto visual. (Foto: Genial.Guru)

SOLUCIÓN DEL RETO VISUAL

Nuestra misión es entretenerte, no generarte más conflictos emocionales; así que revisa la imagen a detalle, espacios y formas para dar con al respuesta. Y, si no la encuentras, te mostramos cómo dar con ella.

Solución del reto visual: aquí está el jinete oculto. (Foto: Genial.Guru)

¿QUÉ ES UN RETO VISUAL?

Un reto visual es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales o acertijos. Eso sí, todos son igual divertidos.

¿CÓMO SE ORIGINARON?

Los retos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos virales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.