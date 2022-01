Hubo más de uno que sufrió más de la cuenta para encontrar ese número, pero al menos alguno lo encontró y lo hizo en el menor tiempo posible. ¿Te crees capaz de ubicarlo en solo unos segundos? Un reto visual que da la hora en Facebook y en otras plataformas por la dificultad que conlleva, pero vamos, confiamos en tus habilidades para que lo soluciones rápido. Así que prepárate para lo que estarás por enfrentar, que no será nada sencillo. Súmate a este desafío visual y hazlo en solo 5 segundo o quizás un poco más, pero no abuses ni hagas trampas.

Trend tras trend en este tipo de retos virales, muchos usuarios se siguen sumando con el fin de entretenerse e incrementar sus habilidades. ¿El saldo de esta prueba que recaudó? Miles cayeron en el camino, pues dar con una solución tan difícil es tema de conversación en diferentes plataformas virtuales como Facebook, Twitter y hasta en Instagram.

Dejaremos las reglas del juego bien claras, puesto que quizás no sepas en que consiste la mecánica. Solo tendrás 5 segundos para hallar la palabra distinta en la imagen, por lo que deberás concentrarte al máximo y ubicarte en un lugar donde haya poco ruido. Además, pon determinación para encontrar la solución, abre bien la mente y los ojos si quieres salir airoso de esta prueba.

IMAGEN DEL TEST VIRAL

¿Puedes ver dónde está el número 546 en la imagen? Muy pocos lograron resolver este acertijo lógico. | Foto: genial.guru

¿Que ‘mucho texto, no? Sí, por eso vamos a lo que nos importa. Como ya comentamos líneas atrás, tienes que buscar ese objetivo en uno de los desafíos más famosos en el mundo entero. Cabe destacar que más de un cuadro de ‘jaqueca’ o ‘migraña’ ha causado este desafío en países como México, Argentina, España o Estados Unidos, donde cientos de usuarios no demoraron en manifestar cuán difícil ha sido encontrarle la solución en el tiempo estimado.

Nuevamente, Depor trae una mochila de retos virales variados para todos los internautas que quieren no solo distracción, sino desafíos en las redes sociales. Este nuevo viral ha puesto ‘en problemas’ a más de uno por su gran complejidad. ¿Listo para revisar pixel por pixel esta imagen y ver que la solución es -o no es- nada sencilla?

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Si llegaste hasta aquí es porque quizás no diste con el objetivo, pero en caso no fuese así, déjanos felicitarte por tus grandes habilidades visuales. Eres de las pocas personas que pudo dar con el resultado en el tiempo límite. ¿La solución? Mírala a continuación o en nuestra segunda foto de la galería de esta nota. Pudiste romperla y, aunque no fue así, superaste parte de lo establecido para dar con la solución, por lo que ahora puedes retar a tus amigos.

Aquí está la ubicación del número 546. Se repite dos veces en la ilustración. | Foto: genial.guru

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Este test ha sido tendencia en redes sociales. Al inicio se hizo popular en Facebook, pero luego ha dado la vuelta al mundo. Miles de usuarios han comentado que la elección y su respuesta coinciden con rasgos de su personalidad. Parece trivial, pero este test les da certezas sobre estos aspectos de su vida diaria que ignoraban. Y si te gustan test como este, te alentamos a seguir conociéndote, por lo que solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

