¿Cómo te has sentido últimamente? ¿No tienes gana de hacer nada, siempre estás cansado y malhumorado y todo te parece aburrido e inútil? Pues en el siguiente test viral podrás conocer si te encuentras en este momento deprimido o quizás abrumado por todas las situaciones que estás atravesando. Solo debes echar un vistazo y tras ello conocerás los resultados.

A primera impresión en la ilustración del test viral se logra apreciar un girasol, pero si miras con mayor detalle te percatarás que aparecen otros elementos muy distintos al inicial. Por eso, es que el test viral funciona con la figura que se haya apoderado de tu atención, es decir aquella que lograste identificar rápidamente.

Cuando ya tengas en mente una respuesta, lo siguiente es que busques el significado de tu decisión en la lista de resultados que te brindaremos a continuación. Allí, conocerás si realmente estás deprimido o no.

La imagen del test visual del girasol

En la imagen del test visual se aprecia un girasol y también unas aves. | Foto: chedonna

Los resultados del test visual

Si tus ojos se han sentido atraídos por las aves, tenemos buenas noticias para usted. Tu despertar espiritual está cerca y, junto con él, también llegará la paz que has estado esperando. Presta atención a cómo te sientes, a lo que percibes y confía absolutamente en tus instintos. Tu viaje te lleva a un nuevo y emocionante momento en tu vida y todo lo que te ha frenado hasta ahora solo servirá como motor para impulsarte aún más rápido.

Si el girasol llamó tu atención, significa que no te encuentras deprimido a diferencia de las personas que visualizaron las aves. Sin embargo, en este momento, necesita tomar un descanso de los sentimientos más “poderosos”. Deja que tu corazón te guíe, por un camino de paz y claridad, hacia tu despertar espiritual. Verás que no llevará mucho tiempo pero ten en cuenta que no sucederá en unos días o semanas.

¿Este test visual te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estas pruebas resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza. Si quieres seguir poniendo a prueba tus conocimientos, te contamos que hay una gran lista de desafíos y retos que puedes realizar y solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test visuales en Depor, y listo. ¿Te animas?

