Si te encuentras en una encrucijada concerniente a tu futuro y no sabes qué hacer, este test visual puede ser lo que has estado esperado. Todo lo que tienes que hacer en el reto viral de hoy es mirar la imagen que tenemos para ti, elegir uno de los animales que hay y ver lo que este significa al final de la nota. ¿Te animas a participar en este desafío de personalidad? Según la figura que elijas aquí, esta prueba psicológica te dará un consejo de vida tan importante que podría hacerte ver el mundo de otra forma. No dejes pasar esta oportunidad por nada.

En la ilustración se pueden ver hasta seis criaturas diferentes y, según tus preferencias, solo tienes que elegir al que te guste más o te identifique. Echa un vistazo a la imagen completa cuantas veces creas necesario, observa con detenimiento para responder este test viral y quédate con el animal que más te haya representado.

Apenas tengas tu elección en este test visual de personalidad, te invitamos a conocer lo que significa cada animal y lo que representa para ti en los siguientes párrafos. Te recordamos que debes ser lo más sincero posible, puesto que de ello dependerá que el resultado que obtengas en la prueba de hoy sea lo más fiable posible.

IMAGEN DEL TEST VISUAL

El animal que elijas en este test visual tiene un consejo de vida importante para ti (Foto: GenialGuru).

SOLUCIÓN DEL TEST VISUAL

Si elegiste al murciélago...

Los murciélagos son criaturas increíblemente inteligentes. Les encanta estar cabeza abajo, y esta habilidad única los hace parecer raros en comparación con las demás criaturas vivientes. Por su amor por las cuevas y la noche, se los asociaba con fuerzas y espíritus nocturnos, magia y hechizos más que cualquier otro animal.

Dicho esto, si elegiste el murciélago en el test visual de hoy, el consejo que te damos para ser mejor persona es el siguiente: “Sal con tus amigos. Pasar más tiempo con tus seres queridos es una forma de terapia y curación. No te pierdas en el aislamiento. Redescubre tus fuerzas junto con los que amas”.

Si elegiste a la araña...

La araña es un animal sagrado para la Diosa de la Sabiduría, Athena. También está asociado con el Chamán. Probablemente es por eso que está asociado con la espiritualidad. La telaraña simboliza, además, nuestro mundo material: la creación de sí mismo. Todos estamos conectados en una telaraña invisible. Si se afecta una pequeña parte de la red, la araña se afecta y lo siente toda la red.

Tu araña tiene este consejo para ti: “Lo que se siembra se recoge. Si haces el bien, en realidad te haces bien a ti mismo. Si te pones malo, ¡en realidad te haces un mal a ti! Además, si lastimas a alguien, finalmente te lastimas a ti mismo. Todos somos parte de esta red invisible que conecta a todos con todo lo demás. A fin de cuentas, todos debemos aprender esta lección, de la manera fácil o difícil”.

Si elegiste al búho...

El búho (como la araña) también es un animal sagrado para la poderosa Diosa de la Sabiduría, Athena. Representa las fuerzas solares en la noche. Es considerado un pájaro real y el más sabio del reino animal. Es posible que esta sabiduría provenga de la capacidad del pájaro de girar su cuello 180 grados y observar todo lo que puede acercarse a el. El búho siempre está preparado y siempre tiene un sentido preciso de todo lo que lo rodea.

Tu búho interior quiere darte este consejo: “Mantente alerta. Los búhos siempre saben lo que está pasando (incluso durmiendo). La ignorancia no es una dicha (como la mayoría de la gente piensa) y puede ser la razón de su desastre personal. La sabiduría es lo que nos hace libres. Estudia tu vida cada segundo que tengas. Tomar buenas decisiones es parte de ser sabio. El camino eterno es así: información, conocimiento, sabiduría”.

Si elegiste a la serpiente...

Las serpientes siempre están en contacto con el suelo, sin embargo, pueden moverse rápido o incluso saltar. Se doblan y no se rompen. Además, son muy pacientes y casi siempre esperan a sus presas. Dicho esto, el consejo que damos en este test visual es el siguiente:

“El veneno viene de adentro. El peor tipo de veneno es el nuestro, por supuesto. Las serpientes parecen ser inmunes a su veneno y así es como atacan. Pero si se muerden, también mueren. Entonces, sé inmune a los venenos. Transmuta tu veneno hacia una cura”.

Si elegiste al gato...

Los gatos son criaturas increíbles que siempre necesitan tu amor y atención para mantener sana tu relación entre ellos. El consejo de este animal es: “Mantente independiente. Esto no significa que debas evitar las relaciones, pero significa que siempre debes hacer tiempo de calidad para ti. Y, por supuesto, liberarte de las personas tóxicas. Amarte y cuidarte es el primer paso hacia la felicidad”.

Si elegiste al conejo...

Los conejos están asociados con la primavera. Su habilidad única para multiplicarse rápidamente siempre se anticipó como la magia de la madre naturaleza, que puede multiplicar la vida. Por lo tanto, se cree que los conejos están vinculados con la fertilidad, la creatividad y la victoria absoluta de la vida sobre la muerte.

En este sentido, tu conejo familiar quiere aconsejarte algo: “Tener relaciones es una bendición. No tienes nada de qué avergonzarse. El intercambio íntimo es una bendición, un instrumento divino de placer y creatividad. Usa la fuerza que sale de él para cargar otras áreas de tu vida que necesitan recarga”.

¿Te gustó el test visual de hoy? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber sobre de ti y de tu forma de ser o pensar. En caso de no ser así, no te preocupes. Así como esta prueba, hay otro tipo de virales, entre desafíos y retos, que serán de tu agrado. Sigue el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo.

¿QUÉ ES UN TEST VISUAL?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.





