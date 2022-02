BTS es conocido en el género de K-Pop y es una de las agrupaciones más influyentes de los últimos tiempos. Como parte de una gira mundial, luego de reactivarse los conciertos, podrán ser vistos en México a través de Cinépolis. La banda coreana anunció una nueva gira que lleva de nombre ‘Permission to Dance On Stage” y, para que ningún fan se lo pierda, será transmitido en distintos cines.

Después de que decidieron cancelar de manera definitiva su gira de ‘Map Of The Soul’, misma que estaba programada para llevarse a cabo en el 2020, BTS finalmente regresó a los escenarios con público presencial a finales del 2021 con el ‘Permission To Dance On Stage’.

¿Cuándo inicia la preventa en México?

Bit Hit, empresa encargada de dirigir a la banda anuncio que estos conciertos serán transmitidos en vivo en diversas salas del mundo. Es así que México no podía quedarse fuera de la lista y las pantallas de Cinépolis serán testigos del show el próximo 12 de marzo.

La transmisión del evento será grabada y por el cambio de horario no se podrá ver en directo en algunos países. Taiwan, Japón y Corea son la excepción porque recibirán el evento en vivo. Permission To Dance se transmitirá desde las 12 p.m. del día 12 de marzo y luego también a las 16:00 horas.

Otros países que verán el concierto:

Colombia

Canadá

Estados Unidos

Bolivia

Chile

Bolivia

Argentina

¿Cuánto cuestan los boletos para el concierto ‘Permission to Dance on Stage’ en el cine?

Añadiendo a lo anterior, los boletos saldrán a la venta el próximo martes 22 de febrero pero algunos ARMYs asistieron el pasado fin de semana a las taquillas del cine y corrieron con la suerte de que les vendieran boletos. Por eso mismo, compartieron la noticia en redes sociales y dieron a conocer que los boletos tienen un costo de 300 pesos mexicanos.

¿Qué países podrán ver el concierto?

Revisa los países americanos en los que se podrá ver el concierto “PDT” de BTS en las salas de cines. Vale precisar que no son los únicos privilegiados pues en Europa, Oceanía y Asía también se transmitirá el evento.

PTD ON STAGE EN SEÚL, Sudamérica: Conoce los horarios de transmisión para cines.

¿Qué sabemos de Permission To Dance Stage?

La banda compartió una sinopsis oficial de lo que será este evento: “Es la última serie de la gira mundial encabezada por los íconos del pop del siglo XXI BTS, que presenta actuaciones poderosas y las canciones más exitosas a lo largo de su increíble carrera. Los espectáculos anteriores de Los Ángeles fueron vistos por aproximadamente 813 000 personas en los cuatro espectáculos con entradas agotadas, lo que los convierte en uno de los espectáculos más exitosos de 2021″, dijo la banda de K-Pop que tiene una gran amplitud de seguidores en el mundo.

TE PUEDE INTERESAR