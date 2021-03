Como sucede cada año, los cambios de horarios ya están llegando. Para México esto es una recurrente y vendrán los cambios que siempre ocurren en el país. Para el horario de verano 2021, muchos ciudadanos del país ‘azteca’ tienen la misión de ajustar sus relojes con el fin de cumplir con el ahorro de energía que corresponde el año y fijar programación televisiva de canales del extranjero.

Este cambio de reloj es un clásico de todos los años. Para ello, se requiere realizar la misma dinámica que dura un periodo de seis meses. Este inicia el mes de abril. Habrá luz a horas mucho más tempranas y la oscuridad llegará más tarde de lo normal. Eso sí, los días parecerán más cortos. Sin embargo, esta es solo una percepción que desaparecerá con el pasar de las semanas.

¿Por qué se da el cambio de horario?

Benjamin Franklin escribió una carta en 1978 y tenía una propuesta de ahorro que buscaba establecer impuestos para que tuvieran contraventanas y en estas no podía pasar la luz, moderaban también el consumo de cera y velas, así como también prohibían el tránsito nocturno con toques de campanas de iglesia por las mañanas para que todos se levantaran a una hora exacta al empezar su día.

En lo que respecta a México, el cambio de horario comenzó a implementarse durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, en 1996, para aprovechar la luz natural. Su principal objetivo fue ahorrar luz eléctrica, y desde entonces se estableció que el horario de verano abarcaría del primer domingo de abril al último domingo de octubre en gran parte del país.

Cambio de hora en México

Si estás en México, el cambio de hora se demora unos días más. El horario de verano comienza este año en el país el domingo 4 de abril, a las 2 a.m. Esto, exceptuando a los estados de Quintana Roo y Sonora. En caso de que vivas en los estados fronterizos con Estados Unidos, tu hora cambiará al mismo tiempo que en el vecino del norte, es decir, el segundo domingo de marzo. El horario de verano termina en México el domingo 31 de octubre.

Eso sí, un dato no menor es que este cambio de horario no afecta a todos los estados de México. Si analizamos con detenimiento, en Baja California, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León la hora se mantiene todo el año sin cambio alguno. Por eso, si vives en alguno de estos lugares no será necesario cambiar el reloj.

Casi nadie usa ya reloj de bolsillo, aunque en muchas casas sigue estando el de algún antepasado. Si has pensado en deshacerte de él, debes saber que puedes llevarte unos 370 euros. (Foto: Getty Images).

¿Este cambio de horario produce estrés?

En marzo de 2020, en medio de la preocupante pandemia que había puesto en jaque a China, Italia, España, o EEUU, el cambio horario de verano suscitó un gran debate político en México. Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) instaron entonces al presidente Andrés Manuel López Obrador a eliminar o suspender el horario de verano, para no generar más situaciones de ansiedad y estrés.

Finalmente, y a pesar de la petición de los legisladores del PRD, el cambio sí se aplicó. En realidad, según la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), las modificaciones horarias afectan al rendimiento físico, emocional e intelectual de las personas. En los niños, puede alterar su ciclo de sueño, y la necesidad de ingerir alimentos, mientras que en las personas mayores también puede alterar su descanso, y provocar episodios de ansiedad e insomnio. Por el momento, este año aún el debate no ha surgido en la Cámara de Diputados, y el horario de verano comenzará el 4 de abril.

