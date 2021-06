Chiquis Rivera, ganadora del Grammy Latino, sorprendió a sus seguidores con sus recientes fotografías. Muchos de sus fans notaron que su físico cambió y le consultaron si se había realizado alguna cirugía estética, la respuesta de la cantante no se hizo esperar.

A través de sus stories de Instagram, Chiquis Rivera confesó que, efectivamente, se realizó una cirugía estética; sin embargo, descartó que se haya hecho la manga gástrica, como muchos de sus seguidores estaban especulando.

“No me hice la manga y si me la hubiera hecho les diría... Yo se que puse una historia el otro día que me hice, que me operaron más bien es de la ‘boobies’ y nomas de las ‘boobies’”, expresó a través de sus stories.

Asimismo, en sus videos Rivera se mostró muy feliz por los resultados obtenidos tras su intervención estética. Además, agradeció la preocupación de sus fans por su salud y aclaró que ella pagó por la cirugía.

Como se recuerda, desde hace algún tiempo la hija de la diva de la banda, Jenni Rivera, se encuentra trabajando en su carrera y su imagen. Desde hace varias semanas empezó una vida más saludable, combinando el ejercicio y la buena alimentación.

VIDEO RECOMENDADO

Mira el tráiler de “Lucifer” Temporada 5 Parte 2

Tráiler de "Lucifer" Temporada 5 Parte 2