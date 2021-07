Si eres uno de los ciudadanos que recibió la segunda dosis de la vacuna COVID-19 en México, te contamos que ya puedes sacar el certificado que acredite que fuiste inmunizado, el cual te servirá no sólo para demostrar que participaste del proceso de vacunación, sino también para que puedas viajar a otros países con restricciones por pandemia.

El anuncio fue realizado por Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, quien detalló más sobre este documento. “Si usted quiere tener un comprobante oficial de que ha sido vacunado, con qué vacuna y en qué fechas, aquí está [indicando el certificado]”.

En caso quieras obtener este documento oficial avalado por el Gobierno de México, te contamos cómo puedes contar con él.

Una enfermera vacuna a una mujer con una dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech contra COVID-19 en un centro de vacunación para mayores de 50 años instalado en la Biblioteca Vasconcelos, en la Ciudad de México. (Foto: Pedro Pardo / AFP)

¿CÓMO OBTENER MI CERTIFICADO DE VACUNACIÓN COVID-19?

Para contar con el Certificado de Vacunación COVID-19, debes seguir unos simples pasos:

Ingresa a la página https://cvcovid.salud.gob.mx.

Una vez en el sitio web te pedirán ingresar tu CURP para registrarte.

Luego te pedirán comprobar el reCAPTCHA solicitado.

Tras enviar los datos, el certificado llegará automáticamente al correo electrónico con el cual te registraste para la vacuna.

IMPORTANTE: Es preciso indicar que este documento cuenta con un código QR que puede ser escaneado por autoridades migratorias u otros para acceder a dicha información en tiempo real.

¿CÓMO VER EL CERTIFICADO EN MI CORREO ELECTRÓNICO?

Después de ingresar a tu correo electrónico encontrarás dos enlaces:

El primero tendrá el nombre: “Liga de certificado”, con el que tendrás acceso al certificado.

En caso haya un error en tus datos, selecciona el siguiente enlace con el nombre “Liga aclaración”. Aquí podrás realizar la corrección de tus datos y deberás anexar la copia del comprobante de vacunación en formato png, jpg o pdf. Una vez que concluyas, clic en “Enviar”.

Una trabajadora de salud prepara una dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech contra COVID-19 en un centro de vacunación en Guadalupe Ixcotla, Chiautempan, estado de Tlaxcala, México. (Foto: Pedro Pardo / AFP)

¿CÓMO ES EL CERTIFICADO DE VACUNACIÓN COVID-19?

Este documento está membretado con los logotipos del Gobierno de México y de la Secretaría de Salud. Lleva por título “Certificado de vacunación contra la COVID-19″, así como el CURP y el nombre de la persona.

Tiene dos tablas, si la vacuna fue aplicada en dos dosis. De ser así, en cada una se especificará el número de dosis, la fecha de aplicación, la marca de vacuna y el lote en el cual arribó.

Al final del certificado habrá un código QR, el sello digital y la fecha de emisión. Es importante que sepas que todos los datos están traducidos al inglés.

ACLARACIÓN: López-Gatell aclaró que este documento no debe ser un condicionante para poder trabajar. “No es adecuado que para propósitos de empleo se pida estar vacunado contra COVID-19. No sería procedente que un empleador en México pidiera el certificado y que si la persona no tenga el certificado, no quiera recibir el empleo o emplear. Eso no sería adecuado. El certificado no debe usarse como un condicionante de empleo”.