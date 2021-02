Como parte de la segunda etapa de la Política Nacional de Vacunación contra el COVID-19, el Gobierno de México comenzó con el registro de personas adultas mayores de 60 años para que puedan recibir la vacuna preventiva contra el virus SARS-CoV-2. Debido a que se trata de una jornada de vacunación atípica, toda vez que las vacunas tienen características y tiempos de entrega diferentes, el coordinador de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República, Emiliano Calderón Mercado, señaló que se armará un directorio con este grupo de personas a las cuales se les aplicará la dosis.

Para ello, han implementado dos tipos de estrategia: una en los lugares remotos o zonas rurales donde no hay conectividad de internet, cuyo registro será a través de los Centros Integradores del Desarrollo o de la visita de las personas servidoras de la nación a las comunidades; y otra en las ciudades grandes y medias, en las que se deberán registrar a través de una página web.

“Nos estamos adelantando para tener ese registro lo antes posible y ya después que empiecen a llegar los lotes de diferentes vacunas; nosotros en campo, obviamente con los servidores de la nación y los voluntarios, poder ya programar esas vacunas, avisar de forma personalizada cuándo es que tocan ya en los centros de vacunación”, precisó Calderón.

Un familiar de un paciente con COVID-19 espera afuera del Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la Ciudad de México el 16 de enero de 2021. (Foto: Pedro Pardo / AFP)

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE ADULTOS MAYORES

El director general de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Salud, César Vélez Andrade, detalló el procedimiento digital para el registro de personas adultas mayores de 60 o más años:

Ingresar a https://mivacuna.salud.gob.mx desde cualquier navegador de internet. Ingresar la Clave Única de Registro de Población (CURP). Verificar que los datos sean correctos y seleccionar la opción “quiero vacunarme”. Seleccionar la entidad, municipio o alcaldía en que se reside actualmente (no importa si dicho domicilio no coincide con el de la identificación). En caso de conocerse, añadir el dato del código postal. Y para contactar a la persona que se registra, introducir uno o más teléfonos y correos electrónicos propios o de familiares. En el apartado “Notas de contacto” se pueden agregar detalles como el horario de preferencia para recibir llamada o especificar si el teléfono o correo es de un familiar o alguna amistad. Presionar “enviar”. Visualizar y si se desea, imprimir el comprobante en el que se indica la clave con la que dicho registro se inscribió.

Una vez completado el registro, sólo deberás esperar la llamada telefónica de una persona servidora pública de la Nación, quien te informará fecha, hora y lugar donde será aplicada la vacuna. Deberás presentar una identificación oficial y pasar a revisión de signos o síntomas; tras ser vacunado, permanecerás 30 minutos en observación.

Para la aplicación de la dosis a los adultos mayores se hará un registro. (Foto: EFE)

RECOMENDACIONES PARA IR A VACUNARSE

La página incluye recomendaciones para el momento de asistir a vacunarse. Por ejemplo: acudir desayunados, hidratados y habiendo tomado sus medicamentos; llegar con 15 minutos de anticipación y no más tiempo para evitar largos periodos de espera.

Asimismo, mencionó que quienes no tengan a la mano o desconozcan su CURP, en el sitio mencionado se proporcionará acceso directo al Registro Nacional de Población (Renapo).

Si la vacuna aplicada consta de dos dosis, las personas serán contactadas nuevamente para indicar fecha, hora y lugar en que se les aplicará http://bit.ly/VacunacionAdultosMayores

Aprende a registrar a adultos mayores contra el coronavirus (Foto: Capital21)

¿SI NO PUEDO REGISTRARME EN LA PLATAFORMA?

En el caso de que no puedas registrarte en el sitio web, no te preocupes; ya que estará abierta de forma permanente las 24 horas del día. Además, se precisó que el orden del registro no tiene nada que ver con la prioridad que se le dará al momento de aplicar la dosis.

“No tiene límite, 24 horas, desde luego las personas tienen que ser registradas (…). El orden de registro no es el orden de vacunación, no sientan que se tienen que registrar antes para que les toque antes, el avance de la vacunación está programado con igual prioridad a las 32 entidades”, manifestó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

Adicionalmente, detalló que las personas sin CURP también podrán registrarse una vez que lo obtengan. “Las personas extranjeras o connacionales que no tengan CURP - es una pequeña proporción - no deben preocuparse; quien no tenga CURP la puede obtener y registrarse”.