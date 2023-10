Presta la atención necesaria a la imagen que voy a mostrarte, pues dependiendo lo que logres captar llegarás a conocer diferentes aspectos de tu personalidad. Sin embargo, para descubrir los resultados tienes que ser sincero. Aquí no hay lugar para aquellos que no son honestos, pues la verdad será la única que te guie hacia los resultados del test visual. Ten en cuenta que tienes solo pocos segundos para señalar si ves simplemente un sol o la figura de una mujer.

Observa la gráfica del test visual

Pero antes de que brindes tu respuesta, vamos a señalarte algo que consideramos importante: los resultados del test visual no tienen validez científica demostrada. Esperamos que eso no te quite las ganas de participar en la prueba. Ya que es válido señalar que la prueba es muy requerida por millones de internautas en las redes sociales.

Esta ilustración te muestra dos alternativas: el sol y la mujer. Para que sepas cómo eres, dinos qué viste primero. (Foto: genial.guru)

Conoce los resultados del test visual

Sol:

Si viste primero el sol, te caracterizas por ser una persona creativa, generosa, atenta y muy amable. Eres bueno(a) dando consejos, pero pocas veces los aplicas en tu vida. El miedo a lo que podrían decir de ti te limita. Guardas los secretos más profundos de mucha gente.

Mujer:

Si viste primero a la mujer, eres muy fiel, leal y celoso(a). Creas historias en tu cabeza que no suelen suceder en la vida real. Nunca harías algo para herir a otra persona de manera intencional. No soportas sentirte rechazado(a).

