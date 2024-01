Hoy en día, las personas tienen muchas cosas que hacer. Es por eso que el tiempo se les hace muy corto. Si quieres conocer tu verdadera manera de ser rápidamente, este test visual es para ti. Aquí nada más deberás escoger uno de los triángulos que aparecen en la imagen de abajo para acceder a la información indicada.

Pero no creas que todas las figuras geométricas te brindarán el resultado correcto. La clave es elegir la que más te haya llamado la atención. Solo de esa forma la prueba hará posible que te conozcas muy bien. Si seleccionas cualquiera, perderás tu tiempo.

Imagen del test visual

Hay nueve triángulos en la imagen del test visual. Todos son distintos. Por lo tanto, no dudes en mirarlos detenidamente antes de tomar una decisión. Lee tu resultado después de haber elegido. Antes no, por favor. También te recalco que esta prueba no posee validez científica, como muchos piensan.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra nueve triángulos diferentes. Elige uno. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Triángulo 1:

Si escogiste este triángulo, tienes una fuerza de voluntad admirable. Eres una persona que siempre apunta alto. Jamás ves los obstáculos que hay en tu camino.

Triángulo 2:

Si elegiste este triángulo, eres una persona muy amable. Siempre estás disponible para los demás. Das buenos consejos a quienes te rodean.

Triángulo 3:

Si escogiste este triángulo, aparentas ser una persona hostil y gruñona, pero lo cierto es que tienes tu lado sentimental. Te da miedo ser herido(a).

Triángulo 4:

Si elegiste este triángulo, sabes empatizar con los demás. Eres una persona muy transparente. Nunca dejas de sonreír. No soportas la mentira. Te encanta la sinceridad.

Triángulo 5:

Si escogiste este triángulo, siempre intentas hacer realidad tus sueños. Eres muy inteligente y testarudo(a). Tienes ideas geniales.

Triángulo 6:

Si elegiste este triángulo, siempre buscas la libertad. Tienes conocimientos sobre música, literatura y más cosas. Eres consciente de que en la vida hay que correr riesgos.

Triángulo 7:

Si escogiste este triángulo, evitas las decepciones. Por eso eres una persona que se adapta al pensamiento de los demás.

Triángulo 8:

Si elegiste este triángulo, te preocupa la inestabilidad financiera. Eres una persona ahorradora y muy optimista.

Triángulo 9:

Si escogiste este triángulo, eres una persona a la que le encantan las aventuras. Detestas la rutina.

¿Cuándo inicia el desarrollo de la personalidad?

Para responder esta interrogante, te comento que en la página web de Canal Salud IMQ se indica que “el desarrollo de la personalidad se inicia desde que nacemos, aunque es en la adolescencia cuando comienzan a sentarse las bases que nos definirán mentalmente. La búsqueda de nuestra propia identidad requiere de exploración, pensamiento crítico y confianza en uno mismo”.

