Si te consideras el mejor resolviendo sopas de letras, este acertijo visual es lo que has estado buscando todo este tiempo. Abre bien los ojos y demuestra de qué estás hecho en la actualidad. ¿Estás listo pasar por una prueba de esta magnitud? Todo lo que tienes que hacer en el reto viral que te mostraremos a continuación es encontrar tu nombre en la imagen, para lo cual solo te daremos un máximo de cinco segundos. No te des por vencido tan fácil como muchos lo hicieron, así que más te vale buscar un lugar tranquilo donde solucionar este desafío.

Aunque se vea sencillo de resolver, hemos de advertirte que este desafío esconde un detalle que tendrás que descubrir en el menor tiempo posible. Pon a prueba tu agudeza visual en este nuevo reto viral que ha contado con una gran popularidad en Internet, especialmente entre los amantes de las sopa de letras o pupiletras.

Recuerda que solo tienes unos segundos, por lo que deberás ser rápido. Antes de ver la imagen, tendrás que agudizar tu sentido visual y buscar tu nombre en todas las direcciones posibles, es decir de manera vertical, diagonal u horizontal. Y es que solo así podrás superar este acertijo visual que tiene locos a todos. ¿Estás preparado?

IMAGEN DEL ACERTIJO VISUAL

Confirma que eres un genio encontrando tu nombre en este acertijo visual de alto nivel (Foto: GenialGuru).

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VISUAL

¿Aún no lograste dar con tu nombre? Bueno, hasta este punto ya han pasado más de 5 segundos. Si no hallaste lo que se te pidió en el acertijo visual, descuida, a muchas personas les ha quedado corto el tiempo. Ahora, no te molestes al ver la solución, pues te habíamos advertido que este reto viral era altamente complejo.

Solución: mira dónde se encontraba tu nombre en la siguiente imagen (Foto: GenialGuru).

¿Te gustó el acertijo visual de esta semana? Te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de retos. ¿Quieres ver más virales como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN ACERTIJO VISUAL?

Un acertijo visual es una gran alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un tiempo límite y otros no. También son conocidos como retos virales, desafíos, pruebas visuales o acertijos. Eso sí, todos son divertidos.

ORIGEN DE LOS ACERTIJOS

Los acertijos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los retos virales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.

ACERTIJOS Y ADIVINANZAS: ¿SON LO MISMO?

En general, es posible distinguir entre los acertijos lógicos y las adivinanzas. Los primeros son juegos donde la solución al enigma es accesible por medio del razonamiento y la intuición. Se trata de una forma de entretenimiento que no depende del conocimiento previo, sino de un ejercicio mental para leer entre líneas los datos ofrecidos en la descripción.

Las adivinanzas, en cambio, suelen estar dirigidas al público infantil y es un tipo de acertijo con enunciado, generalmente presentado en forma de rima. Se tratan de enigmas sencillos que permiten aprender palabras de manera amena ya que describen cosas de una forma indirecta para que alguien acierte la respuesta, incluyendo algunas pistas en su fraseo.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Le mostró un truco de magia a un mono y su reacción es viral (Video: TikTok/@raimbow.memes).