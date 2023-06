Como te señalé anteriormente, quedé sorprendido luego de desarrollar este test de personalidad. He visto y resuelto cientos de pruebas, y siempre me muestro un poco incrédulo al leer que una parte de mi cuerpo pueda guardar secretos de mi personalidad. Sin embargo, en esta ocasión si quedé sin palabras por las revelaciones que obtuve. Y estoy muy convencido que tu también quedarás satisfecho, ya que lograrás acceder a información psicológica inherente en ti. El test ha ganado bastante notoriedad entre los internautas, pues es muy parecido a otros dos que tuvieron bastante éxito en redes sociales como el de “tu posición al dormir revelará rasgos de tu personalidad” u otro que “mostrará un oscuro secreto de ti según la forma en que sujetas el lápiz” .

¿En algún momento has visto la forma de tu ombligo? Pues creemos que si nunca lo has hecho es el momento indicado. En esta prueba te sugiero que seas sincero al momento de elegir la opción, pues caso contrario no obtendrás una respuesta certera. Si es muy necesario te sugiero que te pares frente al espejo y veas cómo es la forma de tu ombligo.

Visualiza la ilustración del test de personalidad

A continuación te muestro la gráfica central de la prueba. En ella se logra apreciar 6 formas diferentes del ombligo. Tú simplemente debes escoger la que más se parezca al tuyo y luego de algunos segundos reservar en tu mente la alternativa que has elegido. Después, te invito a que conozcas el significado de cada opción.

Tienes varias opciones y elige solo una de estas para conocer los resultados del test de personalidad. | Foto: Radio Mitre

Descubre todo sobre este test

Ombligo que sobresale

Si tienes uno así quiere decir que eres de carácter fuerte, eres terco o perseverante. Asimismo, te apegas a creencias y opiniones luego de que reflexionas profundamente sobre ellas.

Grande y profundo

Este tipo de personas tiene un enorme corazón. Eres prudente debido a diferentes experiencias de tu vida y no le cuentas a tus seres queridos y colegas sobre tus problemas.

Superficial y pequeño

Este tipo de ombligos hablan de una persona cuya personalidad es oscura. Puedes guardar secretos y entender el lado negativo de las demás personas. Es muy probable que no confíes en nadie, solo en tus familiares y conocidos cercanos a ti. Además, eres hermético y escéptico.

Descendente

Significa un bajo nivel de energía. Si bien no resaltas en las manualidades, en las actividades que requieren la inteligencia te mueves como pez en el agua. Tu pereza te obliga a buscar mejores técnicas para hacer algo bien.

Forma ovalada

Es una persona hiperactiva y muy sensible. Eres impaciente y necesitas hacer cosas todo el tiempo. Por este motivo es que te sueles aburrir muy rápido y buscas otras actividades. Tu lado negativo es que te molestas o te hieren con facilidad porque te tomas las cosas demasiado en serio.

Ombligo amplio

Las personas con este tipo de ombligo son despiertas, preparadas y están listas para lidiar con cualquier situación. Por quienes confías harías cualquier cosa. Un punto es que tratas a los demás de la misma forma como te tratan.

¿Qué tan confiables son los test de personalidad?

Ante todo, un test de personalidad tiene que ser fiable y científicamente válido. En otras palabras, tiene que medir con criterios científicos lo mensurable, por ejemplo, rasgos de personalidad relevantes para el entorno laboral actual.

¿Qué indican los test de personalidad?

Los aspectos de la personalidad que usualmente son puestos en observación durante un test de personalidad son:

Orientación a resultados

Flexibilidad

Liderazgo

Tolerancia a la frustración

Autonomía

Orientación al logro

Trabajo en equipo

