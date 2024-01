Como es de costumbre, te presento un test visual apto para todos los gustos posibles. Para hacer la prueba, debes mirar la siguiente imagen y recordar qué es exactamente lo primero que ves. Cuando ya tengas la silueta identificada, lee las respuestas para saber qué aspectos cambiar o quizá mantener para seguir haciendo las cosas de la mejor manera. Con la mirada ya puesta en los párrafos abajo, podrás conocer quizá ese detalle que ignorabas siempre o no querías admitir. La premisa es ser sincero, descifrando si ves un rostro de hombre o mujer. No hay un margen de error porque no existe respuesta correcta ante este desafío. Puede que seas alguien que aprecia tener los mejores tiempos de calidad con los demás o quizá siempre estás dispuesto a ayudar.

Observa la imagen del test visual

Test visual: lo primero que ves revela tu verdadera identidad. (Foto: Facebook)

Mira los resultados del test visual

Si viste un hombre...

Eres una persona muy protectora con tus amigos. Debes valorar mucho el tiempo de calidad y siempre buscas aconsejarlos para tratar de que les vaya lo mejor posible y que elijan aquello para sí mismos. Sin embargo, tu carácter te puede llegar a ocasionar problemas, ya que no acostumbras a perdonar errores o traiciones. Tu opinión y respeto, una vez perdido, no se puede recuperar.

Si viste una mujer...

Eres una persona que es sincera y cariñosa. Siempre estás dispuesto a ayudar a toda aquella persona que lo necesite y eres muy bueno haciendo amigos. Debes recordar que la sinceridad es buena, pero el tacto y la manera en la que lo dices es también muy importante.

