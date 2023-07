Este día quedará grabado por siempre en tu memoria. Lo digo porque hoy conocerás los motivos por los que la gente te quiere con el test visual que te presento aquí. La información la recibirás en un dos por tres. La prueba no te decepcionará. Es impresionante al igual que otras, como “la que saca a la luz tu carácter, según las uñas de tus manos” y “la que revela tu identidad, de acuerdo a tu manera de sentarte en una banca”.

En este test visual solo debes responder una pregunta: ¿Qué fue lo que captaste primero en la imagen que acompaña la nota de Depor? Una vez que hayas contestado con sinceridad, tienes que ir a la sección de resultados, donde averiguarás las razones por las que las personas te adoran.

Mira la imagen del test visual

La ilustración de la prueba, si no te has dado cuenta, es una creación de namastest.net. Actualmente, circula en varias redes sociales. Debido a ello, está en boca de muchos usuarios, quienes si bien sostienen que este test visual posee validez científica, la verdad es que no es así. Lamento decepcionarte si pensabas que sí.

TEST VISUAL | Esta imagen muestra un paisaje que que corresponde a la prueba que revelará los motivos por los que la gente te quiere. (Foto: namastest.net)

Estos son los resultados del test visual

Rocas y océano:

Si viste primero las rocas o el océano, la gente te quiere por ser una persona positiva y generosa. Siempre estás abierto(a) a escuchar otras ideas. Cuando estás en medio de un problema, en vez de buscar culpables o la causa, tratas de hallar la solución.

Rostro de mujer:

Si viste primero el rostro de una mujer, las personas que te rodean te quieren bastante por tus habilidades de liderazgo. Realmente eres capaz de involucrar a todos en tu grupo. De esta manera, los miembros permanecen contentos.

Cielo nublado:

Si viste primero el cielo nublado, lo que te hace recibir amor y cariño es el hecho que respetas a todos y le das valor a las relaciones. Tu familia y tus amigos son muy importantes para ti.

¿Aprendo algo al resolver este test?

Gente como tú y yo, por lo general, cree de manera errónea que la mayor parte de las personas comparten los mismos puntos de vista, actitudes, opiniones y rasgos que ellos, por lo que recurriendo a este tipo de actividades podemos llegar a entendernos mejor, al mismo tiempo que nos ayudará a desarrollarnos.

