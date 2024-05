¿Tienes una manera en particular de ducharte? Esto puede ser una señal bastante importante para determinar qué clase de persona eres: si tienes liderazgo, si eres tímido, si tienes los pies sobre la tierra o eres un poco soberbio. Para ello, te presentamos este test visual de hoy en donde solamente deberás indicar con qué parte del cuerpo inicias duchándote y descubre qué tipo de persona eres ante los demás. Aquí no deberás analizar ninguna imagen, por lo que solamente tienes que responder con total honestidad entre las diversas opciones que te dejaremos líneas más abajo. Recuerda que la precisión de estos test visuales no llegan al 100% pero sí hay una alta precisión de que sean acorde a tu forma de ser, por lo que deberás responder con la mayor de la sinceridad posible. Esperemos te sea de mucha ayuda y puedas descubrir una parte de ti que seguramente estaba oculta.

Observa la imagen del test visual

Señala qué te lavas primero al ducharte y descubre qué tipo de persona eres ante los demás (Foto: GenialGuru)

Mira los resultados del test visual

Si te lavas primero el pecho

Si lo primero que te lavas es el pecho, eres una persona práctica y directa, que no se anda con rodeos. La convivencia es de vital importancia para ti. No te gusta que te distraigan cuando estás concentrado y puedes ser impaciente con aquellos que no ven las cosas a tu manera. Eres un buen compañero sexual y estás dispuesto a probar cosas nuevas.

Si te lavas primero la cara

Si lo primero que te lavas es la cara, el dinero es crucial para ti y harías lo que fuera para obtenerlo. La integridad y la dignidad no son tus prioridades. Tiendes a utilizar a tus amistades y ves a tus amigos como personas de las que puedes sacar provecho. Algunos pueden encontrarte difícil de entender, pero no te importa lo que piensen de ti.

Si te lavas primero las axilas

Si lo primero que te lavas son las axilas, eres una persona de confianza y muy trabajadora. Generalmente, eres bastante popular y tienes los pies bien puestos en la tierra. Estás dispuesto a ayudar a los demás y a veces tienes problemas para saber si las personas alrededor son sinceras contigo o no.

Si te lavas primero el cabello

Si lo primero que te lavas es el cabello, eres un soñador, aunque te falta dedicación, pero trabajarás sin descanso en aquello que realmente te interesa. El dinero no es importante para ti. Tus amigos suelen ser personas intelectuales o relacionadas con el arte. El talento es tu principal fortaleza. En el terreno sexual, haces que tu pareja disfrute al máximo, explorando y complaciéndola plenamente.

Si te lavas primero los genitales

Si te lavas primero tus partes íntimas, eres tímido, inseguro, y tienes una tendencia a intimidar a los demás. No tienes muchos amigos y los pocos que tienes piensan que eres aburrido e inactivo. La constancia no es tu fuerte y sueles renunciar a las cosas fácilmente. Sin embargo, estás por encima del promedio en el ámbito sexual.

Si te lavas primero los hombros

¡OH NO! Si te lavas los hombros, eres un perdedor nato. Fracasas en casi todo lo que intentas. No caes bien a la gente y tiendes a pasar mucho tiempo solo. Tu comportamiento hace que te conozcan como un jugador despiadado y un buen bebedor. El dinero y el poder son muy importantes para ti, pero tu suerte siempre te falla. En el terreno sexual, eres terrible. En tu vida, tendrás dificultad para encontrar una pareja.

Otras partes del cuerpo

Por último, si te lavas otras partes primero, eres una persona común. Tienes una fortaleza interna, pero debido a tu carácter, es difícil que otros lo noten. Deberías intentar ser un poco más aventurero y explorar tu potencial. En el fondo, eres una persona apreciada y quizás tengas pocos defectos.

