Como ya es costumbre hoy te traigo un pasaje de tu vida, reflejado en un test visual que ha causado amplia controversia en las redes sociales. La prueba consiste en definir qué ves primero y descubrirás si eres alguien que juzga a todo lo que le rodea. Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a lo que tu ojo capte a primera vista. Allí tendrás todas las respuestas. ¡Déjate maravillar y no hagas trampa! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen validez científica. La personalidad es multifacética y no puede ser definida completamente por la forma de nuestros dedos. Sin embargo, explorar estas características puede ser una manera divertida y reveladora de reflexionar sobre nosotros mismos. Recuerda que la premisa principal es también ser 100% sincero con lo que opinas para que no se desvíe el centro del acertijo, el cuál es seguir conociéndote.

Observa la imagen del test visual

Test visual: conoce si eres una persona que juzga. (Foto: MDZOL)

Mira los resultados del test visual

Si viste primero el gato...

Eres una persona que prejuzga y busca mantenerse alejada de la gente negativa. Tienes una gran sensibilidad para detectar a las personas que se acercan con malas intenciones y puedes advertir rápidamente que es mejor tenerlas lejos. Eso te vuelve una persona parcial, en general, pero lo haces por tu propia protección. Detestas pelear y solo lo haces si no tienes otra alternativa. Amas las sorpresas y eliges no anticiparte a los hechos. Tu familia ocupa un lugar privilegiado en tu corazón. Eres una persona bondadosa con todo el que se cruza en tu vida y te destacas por ser amable y generosa/o. Prefieres no guardar rencor y perdonas rápidamente.

Si viste primero un perro...

Te caracterizas por ser alguien imparcial, no prejuzgas, no tienes ideas tan marcadas como para inclinar la balanza antes de haber escuchado las dos partes. Amas estar en pareja y crees en las relaciones afectivas para toda la vida. Tienes una creatividad brillante que te hace destacar en todos los ámbitos. Eres inocente y depositas toda tu confianza en los demás. Jamás bajas los brazos con facilidad y si te caes, te levantas con más fuerza para lograr tus metas. Eres de las presonas que prefieren ir a paso lento pero seguro.

