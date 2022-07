¿Te imaginas reconocer aspectos de tu personalidad con un simple paso? Ahora vamos más allá: ¿te imaginas conocer el lado oscuro, negativo o cruel de tu forma de ser escogiendo un animal? Hoy, Depor te trae un test viral que la rompe en redes sociales por sus inesperadas respuestas, pero que te hará temer cómo te verás de ahora en adelante. Ojo, siempre recuerda que es una idea, mas no algo fijo sobre ti.

Si revisas la composición, son ocho animales, algunos de pelaje oscuro, otros de imponencia tal que asustan con solo observarlos, pero detente ahí. Escoge el animal que más te guste o represente para continuar con este test de hoy.

Tras tu primera elección, revelarás nuevos detalles de tu forma de ser que quizás desconocías o dejabas pasar por alto. Claro, las respuestas estarán en la siguiente parte de esta prueba, así que no comas ansias.

IMAGEN DEL TEST VIRAL

Conoce tu lado ‘dark’ en este test de personalidad viral: escoge un animal sin titubear. (Foto: Internet)

RESPUESTAS DEL TEST VIRAL

Oso

Si has escogido el oso, significa que eres una persona bastante firme en lo que a decisiones se refiere. Luchas por aquello que quieres conseguir sin contemplar la opción de rendirte. Este animal representa el liderazgo. Ser un líder ejemplar no es fácil, pero a ti te sale casi natural.

Sin embargo, muchas veces para alcanzar esos objetivos que te marcas, empleas métodos no muy legítimos. No es que hagas trampas. Más bien haces uso de tu poder para conseguir eso que quieres. El hambre de poder puede cegarte en algunos momentos de tu vida. Tanto que a veces contemplas el uso de la manipulación para lograr lo que deseas.

Cuervo

Aunque los cuervos no son muy bien vistos en algunas culturas, pues se les asocia con la muerte, son animales muy inteligentes. También se les conoce por su gran capacidad a la hora de adaptarse.

Si has escogido esta criatura, significa que ocultas muy bien la oscuridad que hay dentro de ti. Eres una persona que sabe aclimatarse a las situaciones que se le presentan. Da igual lo complicadas que parezcan. Al igual que eres muy bueno para ocultar los aspectos más oscuros de tu personalidad, eres capaz de ver cómo son realmente los demás, en especial cuando están fingiendo ser algo que no son.

Murciélago

Alrededor de los murciélagos siempre ha habido un halo de misterio bastante oscuro. No es solo que sean animales nocturnos. A la gente le despierta curiosidad su peculiar forma de dormir: colgando boca abajo del techo.

Si has escogido esta criatura, significa que eres una persona que ve el mundo de forma diferente. No estás sujeto a lo que dictan las normas sociales. Eres una persona muy tuya. Y eso está bien porque significa que tienes una personalidad muy fuerte.

Sin embargo, tu lado oscuro se refleja en cada una de tus acciones, en tus puntos de vista, en tu comportamiento e incluso en tu sentido del humor. Eres una persona un tanto escéptica, que para creer en algo tiene que verlo primero, y en general confías poco en los demás.

Araña

Las arañas son insectos venenosos. Dentro de las más peligrosas está la viuda negra. Son conocidas por sus actos caníbales. Sí... También se comen a sus propios compañeros. Las arañas atrapan a sus víctimas gracias a las redes que tejen, donde las dejan morir y las consumen sin piedad.

Tu personalidad es realmente oscura si has elegido esta criatura. Si te hacen algo malo, por pequeño que sea, atacas de vuelta sin pensártelo mucho. Eres de esas personas que diseñan un plan de venganza. Primero, creas una falsa seguridad alrededor de la otra persona y, una vez bajada la guardia, comienzas a tejer tu red alrededor.

Gato negro

Otro animal que desde tiempo atrás se ha considerado una señal de mala suerte es el gato negro. Algunas culturas creen que esta criatura se encuentra a medio camino entre el mundo de los muertos y el de los vivos.

Pese a las connotaciones negativas que lo rodean, los gatos negros también representan misterio, elegancia y fuerza. Así que, si te has sentido atraído por este animal cuando has visto la imagen, significa que posees 2 lados, al igual que ellos. Por una parte eres tranquilo, dulce y educado, pero por otra puedes volverte salvaje si te provocan.

Pantera

Este animal es bastante temido en varias culturas. Aunque también respetado. Algunas tribus adoran a esta criatura por la protección que otorga. Si has elegido la pantera de entre todos los animales, significa que eres una persona con una gran fuerza interior.

Sin embargo, también te caracteriza tu lado empático, o al menos con aquellas personas más cercanas a ti. Si alguien parece amenazar a la gente que amas, no te lo piensas mucho; los proteges a toda costa mostrando tu fuerza.

Lobo

Los lobos son criaturas que despiertan la curiosidad de muchas personas por el misterio que les envuelve. Aunque se tiene una imagen de ellos como animales solitarios, la realidad es totalmente opuesta: son de lo más amigable. Los lobos crean lazos muy estrechos con el resto de su manada.

Otra característica que va contra toda creencia popular que se tiene sobre ellos es que los lobos son grandes amantes de la tranquilidad. A diferencia de lo que se piensa de ellos, no son salvajes. De hecho, solo se vuelven agresivos cuando se les provoca, o si se encuentran en una situación en la que necesitan sacar su temperamento. Si has escogido el lobo, eres una persona bastante amistosa pero, si alguien te amenaza, no tienes ningún problema en defenderte de forma feroz.

Buitre

Los buitres son aves rapaces carroñeras, es decir, se alimentan de los cadáveres de otros animales sin haber participado en su caza. Si has escogido esta criatura, significa que tienes un lado oscuro bastante fuerte.

Este animal es señal de lo astuto que eres a la hora de hacer tratos con la gente. Incluso puedes volverte algo despiadado en algunas ocasiones. Aunque esto último solo sucede con aquellas personas que se lo merecen (según tus estándares).

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Este test ha sido tendencia en redes sociales. Al inicio se hizo popular en Facebook, pero luego ha dado la vuelta al mundo. Miles de usuarios han comentado que la elección y su respuesta coinciden con rasgos de su personalidad. Parece trivial, pero este test les da certezas sobre estos aspectos de su vida diaria que ignoraban.

¿QUÉ ES UN TEST VIRAL ?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

Los test de personalidad son pruebas que se realizan a los candidatos a un puesto de trabajo, con el propósito de conocer sus aptitudes, intereses y las características de su personalidad. Además, sirven para poder tener fundamentos para pronosticar si el postulante en cuestión se adecuará con éxito a los valores y al equipo de trabajo de tu organización.

ORIGEN DE LOS TEST VIRAL

De acuerdo a Wikipedia , los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920 y tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas. Ahora, en estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés en saber más sobre su forma de ser, que es para lo que se suelen utilizar estas pruebas.