Terrible por donde lo veas. Hoy lunes 22 de febrero de 2021, México registró un total de 3,104 nuevos casos de coronavirus en el país, elevando el total de contagiados a 2,226,306 casos confirmados. Sin duda, el coronavirus continuó causando estragos en el mundo, por lo que te pedimos quedarte en casa y no salir. En esta misma línea, según fuentes oficiales, el total de muertos en territorio azteca ascendió a 180,107 decesos, mostrando un aumento de 310 fallecimientos en las últimas 24 horas.

Coronavirus en México, lunes 22 de febrero

Ciudad de México elige Xochimilco, Tláhuac e Iztacalco para avanzar con la vacunación. Las primeras 200.000 dosis de la Sputnik V se aplicarán a partir del 24 de febrero y se destinarán solo a la capital, que hará ajustes a su estrategia por las características de la vacuna rusa.

A casi un año del inicio de la contingencia sanitaria por la crisis del coronavirus, las escuelas privadas han decidido desafiar al Gobierno de México. La Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANEP) ha anunciado que sus colegios abrirán las puertas a clases presenciales a partir del 1 de marzo de manera opcional, para los padres que quieran enviar a sus hijos al colegio.

Casos estimados por coronavirus bajan 26%... pero las muertes superan las 180 mil. La Secretaría de Salud reportó que, hasta este domingo, se ha confirmado la muerte de 180 mil 107 personas por la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2 en México.

En su conferencia matutina, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que México mantiene una buena relación con el Gobierno de Argentina encabezado por su homólogo, Alberto Fernández. “Llevamos muy buena relación con el gobierno de Argentina, en especial con el presidente, Alberto Fernández, y nos ayudamos mutuamente. (...) Más allá de la política, existe un propósito de cooperación entre nuestros pueblos, nuestros gobiernos y estamos muy satisfechos.”, aseveró el mandatario.

Los Gobiernos de México y Argentina buscan fortalecer su alianza con el eje en una acción diplomática centrada en la gestión de las vacunas contra la COVID-19. El presidente argentino, Alberto Fernández, ha comenzado este lunes una visita a México en la que abordará con su homólogo Andrés Manuel López Obrador un plan para afianzar la colaboración para producir, envasar y distribuir las dosis de distintas farmacéuticas, según ha informado la Cancillería mexicana

Buenos días, a continuación te presentamos las últimas noticias en México con el paso del coronavirus.

Coronavirus en México, domingo 21 de febrero

Alberto Fernández viajará en un vuelo privado a México y en Gobierno afirman que es una medida precautoria ante el COVID-19 El presidente compartirá una voluminosa agenda de tres días con Andrés Manuel López Obrador, mantendrá reuniones de trabajo con empresarios locales y participará del homenaje oficial a los 200 años de la Declaración de la Independencia de México.

Este domingo 21 de febrero, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, compartió dicha información en Twitter, “con profundo dolor, me enteré hoy del fallecimiento de nuestro amigo y compañero Radamés Salazar”. Añadió que “el senador Radamés se destacó por ser un hombre muy muy leal al movimiento, un parlamentario serio, un legislador responsable, cuidadoso, es una ausencia insustituible”, mencionó.

El COVID-19 es la segunda causa de muerte en México; la tercera en Guanajuato. En México las defunciones por COVID 19 se han convertido en la segunda causa de muerte con un total 179 mil 797 muertes hasta el momento, solo por detrás de las enfermedades del corazón, no obstante en el caso del estado de Guanajuato esta es la tercera, sin embargo, de acuerdo con el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, no significa que el impacto de la pandemia sea bajo.

Actualmente, en Estado de México hay un total de 211.447 personas infectadas por el nuevo coronavirus desde el primer positivo, según los últimos datos oficiales correspondientes al 21 de febrero. Además, la región no registró ningún nuevo fallecido por coronavirus en el último día, por lo que continúa con 27.724 fallecidos desde el comienzo de la pandemia.

Coronavirus en México, sábado 20 de febrero

Venezuela ofrece a México ser su proveedor principal de gas natural. El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, propuso hacer una alianza estratégica con México y poner al país como prioridad para sus exportaciones de gas, con el fin de producir energía eléctrica, luego de los problemas de suministro por las fuertes nevadas en Texas.

Actualmente, en Coahuila hay un total de 63.764 personas afectadas por la pandemia de la COVID-19 desde el primer positivo, según los últimos datos oficiales correspondientes al 20 de febrero. En total, han fallecido 5.581 personas a consecuencia de la COVID-19 desde el comienzo de la pandemia y no se han certificado nuevas muertes este sábado.

Durante su visita en Hermosillo, Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los países donde radican las farmacéuticas que producen las vacunas contra el coronavirus (COVID-19) para que sean solidarios y fraternos con las naciones que no tienen acceso a ellas. Recordó que hace meses planteó tanto al G-20 como a la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), una distribución equitativa del biológico para evitar un acaparamiento; sin embargo, así sucedió.

La Secretaría de Salud informó que hasta el corte de este viernes se han aplicado un millón 574 mil 158 dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2 en México. Durante la última jornada se aplicaron 167 mil 453 dosis. Durante el último día se logró avanzar en el camino a la inmunización del personal de salud y personas adultas mayores, mientras que el personal educativo de Campeche queda estancado por la aplicación de segundas dosis en el primer grupo.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud y rostro de la coordinación estratégica del gobierno de México para el manejo de la pandemia por COVID-19, informó este sábado que dio positivo por ese virus. En su cuenta de Twitter especificó que desde ayer presenta síntomas leves y que salió positivo a la prueba de antígenos de covid-19, agregó que espera por la prueba PCR.

Cuidados a seguir si tienes coronavirus

No automedicarse.

Seguir las indicaciones del médico.

Mantener reposo en casa.

No saludar de mano, beso o abrazo.

Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir el COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.

