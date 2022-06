Definitivamente, a los amantes de los carros les encantará este acertijo visual, que consiste en ubicar el auto que no tiene par en la imagen. Aquí, los participantes pueden buscar con total calma, ya que no hay un límite de tiempo. Luego de informarte eso, te preguntamos: ¿Te sumas al desafío?

En total hay 15 vehículos en la ilustración elaborada por genial.guru. De todos ellos, uno es realmente único. Podrás averiguar cuál es si prestas atención a los detalles. Las cosas son así. Ya te dijimos qué camino debes tomar. Te toca decidir.

Imagen del acertijo visual 2022

En esta ilustración se aprecian varios autos y solo uno no tiene par. Ese es el que debes hallar. (Foto: genial.guru)

Respuesta del acertijo visual

La realidad es que no cualquiera resuelve este acertijo visual. Es por eso que ahora compartimos la ubicación del auto que no tiene par en la imagen. Si no lo encontraste, esta es tu oportunidad de saber dónde está.

En esta imagen se indica cuál es el auto que no tiene par. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un acertijo visual?

Un acertijo visual es una perfecta alternativa de entretenimiento para los usuarios. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos poseen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, retos virales o acertijos lógicos.

¿Te gustaría participar de otro acertijo?

Este acertijo visual ha divertido a muchas personas, pero créenos cuando te decimos que no es el único que hay. Si deseas participar en otro desafío, te informamos que en Depor hemos dado a conocer bastantes. Todos tienen el mismo objetivo: entretener a la gente. ¡Hasta la próxima!