Hay retos virales que son tan complicados de resolver que solo unos cuantos usuarios han sido capaces de cantar victoria. Precisamente, el de esta nota ha impactado en varias redes sociales porque casi nadie lo ha superado. ¿En qué consiste el desafío? Pues en averiguar cuál es el error en la imagen.

No creas que hemos buscado asustarte con todo lo que te hemos informado en el primer párrafo. La verdad es que tan solo queremos prepararte para lo que vendrá si es que te animas a participar en la prueba. No te vayas a confiar porque eso no te ayudará en nada.

Prestar atención a los detalles es importante para averiguar cuál es el error. Como ya te revelamos la clave del éxito, ahora todo depende de ti. La pelota está en tu cancha. Por otro lado, recuerda que hay una gran cantidad de retos virales en la página web de Depor. El que consiste en ubicar una corona en la imagen es, por ejemplo, uno de los tantos que se han dado a conocer.

Mira aquí la imagen del reto viral

¿Eres capaz de encontrar el error en esta ilustración? (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del reto viral

Si hoy te tocó fallar, tranquilo(a). No pasa nada. El mundo no se acabará por ello. En el próximo reto viral que participes te irá mucho mejor. A continuación podrás saber cuál es el error en la imagen.

En esta imagen se indica dónde está el error. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es lo que te divertirá a cualquier hora del día. Algunos consisten en ubicar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.