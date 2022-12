No pierdas de vista que es uno de los desafíos que ha puesto contra las cuerdas a miles de usuarios en las redes sociales en la actualidad. Trata de no complicarte de más y hazlo en el máximo de siete segundos como pide la nota. Nuestra mente debe estar en juego siempre, activa, así que los retos virales y acertijos visuales ayudan a ese tipo de entrenamiento diario. Solo debes tener en consideración que el reto consiste en abrir tanto la mente como la visión y así dar con ese insecto que se escondió en la imagen de los ciervos.

En el ilustración animada que verás más abajo podrás apreciar que hay varios ciervos y muchos hongos sobre el bosque. El principal objetivo del acertijo visual es poner a prueba las habilidades visuales de los cibernautas.

Tratar de que hallar el insecto en este nuevo desafío. Estamos acostumbrados a realizar este tipo de juegos que tratan de integrar a la sociedad humana. ¿Estás listo? Ve a un lugar sin ruido y lo lograrás.

IMAGEN DEL ACERTIJO VISUAL

¿Cuánta rapidez mental tienes? Resuelve el acertijo visual y encuentra al insecto. (Foto: Genial.Guru)

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VISUAL

Te pedimos que no entres en pánico si no logras dar con la respuesta. Sabíamos que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío. Si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel. Si no lo lograste, mira la imagen que viene a continuación, pues ahí te mostramos la respuesta.

Solución del acertijo visual: aquí se encuentra el insecto. (Foto: Genial.Guru)

¿Te gustó el acertijo visual de esta semana? Te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de retos. ¿Quieres ver más virales como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN ACERTIJO VISUAL?

Un acertijo visual es una gran alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un tiempo límite y otros no. También son conocidos como retos virales, desafíos, pruebas visuales o acertijos. Eso sí, todos son divertidos.

¿CÓMO SE ORIGINARON?

Los acertijos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos virales. Hoy en día, estas pruebas están por todos lados.

