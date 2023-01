En este reto viral descubrirás qué tan hábil eres en cuestión de segundo, pues lo único que tienes que hacer es hallar cuántos rostros se encuentran escondidos entre la imagen de flores. Son muy pocas las personas que han podido dar con el número total. Atrévete a resolver este enigma que hoy Depor ha preparado especialmente para ti.

La siguiente ilustración es un tipo de ilusión óptica que desafiará la forma en la que tu cerebro percibe las cosas. El seso humano mira las cosas de una manera diferente formando un punto de vista distinto dependiendo del ángulo del que se ve. Asimismo, forman parte del psicoanálisis, ya que arrojan luz sobre tu subconsciente.

La imagen antigua se conoce con el nombre ‘Roses & Noses’ y se ha vuelto muy popular en países como Estados Unidos, México y España; y en ella se ve un boceto de ramo de rosas donde se han camuflado una serie de caras. ¿Podrás detectar a todas en el tiempo máximo de 15 segundos?

Mira aquí la imagen del reto viral

¿Crees que tienes una inteligencia superior a la media? Bueno, se ha afirmado que las personas con una alta inteligencia pueden detectar los 6 rostros ocultos que se esconden en la imagen en un tiempo de 15 segundos. Esta es solo una forma divertida de evaluar tu coeficiente intelectual.

Mira aquí la solución del reto viral

Este reto no era para nada sencillo. De hecho son miles las personas que se han quedado rascándose la cabeza tratando de descubrir las 6 caras ocultas en el dibujo de las rosas. Si fuiste de las personas que no lo logró no te preocupes que a continuación te dejamos la solución.

¿Qué es un acertijo visual?

Un acertijo visual es una excelente opción para todas aquellas personas que tienen tiempo libre y que buscan entretenerse al mismo tiempo que se ponen a prueba a ellos mismos. Estos pueden consistir en encontrar animales, personas, objetos o números en una imagen, de forma que haya que fijarse mucho para encontrar la solución al enigma.

En algunos casos nos encontramos con retos visuales en los que hay algunas condiciones para resolverlo, habitualmente con un límite de tiempo para hacer que resulte más interesante y complicado encontrar su solución, mientras que en otros se permite a la persona que observa la imagen todo el tiempo que desee en busca de la misma.

¿Por qué un acertijo visual es muy divertido?

Existen varias razones y es que los acertijos visuales atraen la atención de adolescentes y jóvenes, una de ellas es porque son divertidos e interesantes. A los adolescentes les encanta demostrar lo creativos que son y lo bien que conocen los ejercicios que se presentan, demostrando el nivel de sus habilidades cognitivas.

¿Cuándo se hicieron populares los acertijos virales?

Los retos o acertijos virales no son algo nuevo y comenzaron a aparecer décadas atrás, si bien fue internet lo que los ha impulsado con el paso de los años. Este tipo de pruebas visuales ganaron una gran popularidad a través de las redes sociales como consecuencia de la pandemia del Covid-19, cuando muchas personas se vieron obligadas a buscar formas de entretenerse en su propio hogar. Desde entonces, ya se han convertido en toda una adicción para muchas personas.

¿Cómo se originan los retos en Internet?

Los acertijos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos virales. Hoy en día, estas pruebas están por todos lados.

¿Para qué sirven los acertijos visuales?

Los acertijos visuales no solo permiten mejorar la memoria, aumentar el nivel de concentración y estimular el cerebro, sino que proponen retos que a simple vista parecen sencillos de resolver, pero sus participantes deben cumplir con ciertos parámetros antes como dar con la respuesta antes que se cumpla el tiempo límite.

¿Qué beneficios tienen estos ejercicios?

La realización de retos visuales aporta a nuestra mente numerosos beneficios, que van desde la mejora de nuestro rendimiento intelectual y el incremento de nuestra esperanza de vida, hasta contribuir a reducir el riesgo de que se produzca un deterioro cognitivo.

Por este motivo, no resulta nada extraño que cada vez sean más las personas que se decidan a disfrutar de este pasatiempo que se puede disfrutar en cualquier momento y lugar gracias a los smartphones e internet.

¿De qué tratan los retos virales?

Actualmente, los retos virales se ven en todos lados porque son contenidos que cumplen la función de reemplazar el aburrimiento en nuestros tiempos libres. De esta manera, se innovaron retos visuales, que en la gran mayoría de veces presentan imágenes donde debes hallar un error, encontrar la diferencia o simplemente responder a una pregunta.

Primero te explican las instrucciones. En su mayoría cuentan con un límite de tiempo y finalmente encontrarás la solución. Usualmente, ese es el orden que podrás encontrar en diferentes medios.