Sabemos que te gustan los desafíos, por eso tenemos uno que es un verdadero dolor de cabeza para los miles de usuarios que lo intentaron. ¿Está listo? Pues tan solo deberás ubicar al jinete que aparece en la imagen, pero no te la dejaremos tan fácil. Y es que aquí deberás emplear a fondo tu capacidad visual y ubicarlo a toda costa en este reto viral.

La imagen del jinete no aparece a simple vista, por ello es que te indicamos que debes usar tu sentido visual en todo momento y determinar, dentro de los 5 segundos, el lugar exacto donde tú crees que se encuentra el hombre que estamos buscando en este reto viral. Te podemos dar una pequeña pista: el objetivo no está sobre el caballo.

Y si luego de varios intentos perdidos todavía no logras encontrar la ubicación exacta del jinete, pues no te preocupes ya que enseguida te brindaremos la respuesta. Pero antes, te daremos una última oportunidad. Inténtalo y desafía tu capacidad visual con este divertido reto.

Mira aquí la imagen del reto viral

Revisa la imagen a detalle y trata de encontrar la ubicación del jinete en este reto viral.| Foto: American Puzzle Cards

Mira aquí la solución del reto viral

Si ya lo intentaste en varias oportunidades y todavía no puedes determinar cuál es la ubicación del jinete, pues no te preocupes ya que aquí te brindaremos la solución. Si no revisaste a detalle, seguro no te habrás dado cuenta que el objetivo que buscamos está en las patas del caballo.

Aquí te mostramos donde está ubicado el jinete en este desafío.| Foto: American Puzzle Cards

¿Qué es un acertijo visual?

Un reto viral es un ejercicio que pone a prueba tus habilidades cognitivas para realizar una tarea. Cabe precisar que todas las actividades que realizamos requieren la utilización de nuestras funciones cerebrales, lo que implica millones de conexiones neuronales repartidas por los lóbulos cerebrales para desenvolvernos adecuadamente con nuestro entorno y procesar información por diversos canales.

