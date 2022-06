Hemos encontrado un verdadero acertijo lógico que te ‘romperá’ la cabeza. Este reto ha causado un gran problema entre los distintos usuarios de Facebook y demás redes sociales, pues no lograron encontrar la solución ya que todos pensaron que la respuesta sería 3. Pero no es así, no es tan simple como te imaginas.

Analicemos la imagen en cuestión del acertijo lógico. En ella se puede leer la premisa del reto viral e incluso la advertencia de que “no son 3″ los círculos que existen en general en esta ilustración. Para tener éxito debes observar con detenimiento y pensar ‘fuera de la caja’.

¿Te diste cuenta de la respuesta? Pues para que obtengas un resultado positivo, te dejaremos que mires por espacio de 10 segundos la imagen. Analiza, utiliza tu sentido común y dinos cuál es la respuesta para este acertijo lógico. ¿Estás listo?

Imagen del acertijo lógico

Podrás descubrir cuántos círculos hay en esta imagen. Trata de descifrar la cantidad exacta. | Foto: genial.guru

Solución del acertijo lógico

Tal y como te dijimos al inicio de este reto viral, simplemente debes pensar fuera de la caja y utilizar tu sentido común. En total hay 7 círculos contando aquellos que aparecen en las palabras más los tres círculos amarillos grandes de la propia imagen.

No era tan sencillo. En total existen 7 círculos en esta imagen.| Foto: genial.guru

¿Qué es un acertijo lógico?

Un acertijo lógico es una gran alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

¿Cuáles son las ventajas de realizar un acertijo lógico?

El acertijo lógico o los contenidos que cuentan con desafíos muy complicado, posibilitan mantener y distribuir la atención en distintos sonidos, procesar diferentes estímulos, realizar cálculos o representar mentalmente un objeto.